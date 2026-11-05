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Thứ Năm, 15:09, 05/11/2026

Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành

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VOV.VN - Sáng 5/11, nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2026), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Phan Thị Truy (SN 1926) đang sinh sống tại phường An Hải. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và trao Huy hiệu Đảng.
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Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2026), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Phan Thị Truy (SN 1926) đang sinh sống tại phường An Hải. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và trao Huy hiệu Đảng.
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Đảng viên lão thành Phan Thị Truy (áo đỏ) tại buổi lễ.
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Phan Thị Truy.
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Hoàng Ân/VOV
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