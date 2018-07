Tiềm năng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore

Việt Nam và Singapore lập quan hệ ngoại giao ngày 1/8/1973.Trên chặng đường 45 năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ. Tháng 9/2013, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long, hai bên đã ra Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Hai bên đã tích cực triển khai các nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược và đã đạt những kết quả hết sức thực chất, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Về chính trị, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc ở cấp cao và các cấp. Lãnh đạo hai nước có mối quan hệ thân thiết, được duy trì qua trao đổi cấp cao thường xuyên và qua các cuộc gặp tại các diễn đàn đa phương. Riêng năm 2017, Thủ tướng Lý Hiển Long hai lần thăm Việt Nam: thăm chính thức tháng 3/2017 và dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng tháng 11/2017. Tháng 4/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore và dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32.

Hai bên phối hợp chặt trong Cộng đồng ASEAN nhằm không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của hai nước trong ASEAN, ở khu vực và trên thế giới, góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Hai nước hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế khác như APEC, ASEM, Liên Hợp Quốc,... góp phần tích cực vào việc thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển. Singapore ủng hộ Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng được tăng cường, nhất là trong các lĩnh vực giao lưu tàu hải quân, chống khủng bố, an ninh mạng. Hai bên chia sẻ quan điểm về các vấn đề an ninh chiến lược ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; bảo vệ lập trường chung của ASEAN, vì hòa bình, ổn định ở khu vực; nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả và kịp thời với các thách thức đang nổi lên, tích cực đóng góp vào an ninh và phát triển ở khu vực.

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong những năm qua đã không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.Từ 1996 đến nay, Singapore luôn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.Hiện nay, Singapore là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN và thứ tám trên thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt tăng trưởng tốt cả xuất khẩu và nhập khẩu. Tổng kim ngạch thương mại năm 2017 tăng 8,9% so với năm 2016, đạt 8,3 tỷ USD. Ảnh:Thủ tướng đối thoại với các tập đoàn lớn, thăm Đại học ở Singapore VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các tập đoàn hàng đầu Singapore, thăm Đại học Quản lý, cảng biển Singapore...

Đầu tư trực tiếp từ Singapore vào Việt Nam liên tục tăng.Singapore hiện là nhà đầu tư vào Việt Nam lớn nhất trong ASEAN và thứ ba trên thế giới. Tính đến hết tháng 5/2018, Singapore có 2.048 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư trị giá 43,53 tỷ USD.

Đến nay, các doanh nghiệp Singapore đã đầu tư tại 48/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Nếu như trước đây, đầu tư của Singapore chỉ tập trung tại một số tỉnh, thành phố lớn, có điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, Bắc Ninh... thì những năm gần đây địa bàn đầu tư của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam đang dần phát triển tại nhiều tỉnh thành khác như Quảng Ngãi, Quảng Trị, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bình Định...

Trong số đó, các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) do Tập đoàn Sembcorp đầu tư tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua đã trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế thành công và cùng có lợi. Các dự án này đã tạo hơn 220.000công ăn việc làm, phát triển nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng,sản xuất, thương mại, bất động sản, dịch vụ, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế nhiều địa phương.

Trong thời gian tới, hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore có thể chứng kiến những xung lực mới. Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác với Singapore trong những lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh, giúp gia tăng giá trị nhanh chóng và phát triển bền vững như số hóa nền kinh tế, áp dụng công nghệ cao, xây dựng Chính phủ kiến tạo, quy hoạch đô thị thông minh, dịch vụ thương mại điện tử, tài chính, ngân hàng, dịch vụ logistic, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...

Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, du lịch, lao động, văn hóa và giao lưu nhân dân ngày ngày càng mở rộng và phát triển, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước.Hiện có khoảng 9.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore, trở thành một cầu nối quan trọng, thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Hiện nay, mỗi tuần có 152 chuyến bay giữa hai nước, mỗi ngày có hơn 20 chuyến, minh chứng cho sự qua lại nhộn nhịp và thường xuyên giữa nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng đối thoại với lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Singapore VOV.VN - Chiều 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đối thoại với 15 chủ tịch, tổng Giám đốc điều hành các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Singapore.

Tại Singapore, các món ăn Việt Nam rất được ưa chuộng. Số nhà hàng Việt Nam mọc lên ngày càng nhiều, có thể kể đến như So pho, Lantern, Uncle Ho, Nam Nam, Mrs Pho, Moc Quan, Cao, Long Phung... Một số thương hiệu ẩm thực từ Singapore như Jumbo, Yakun, Hill Street, Pastamania đã bắt đầu mở những nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam.

Có thể khẳng định rằng quan hệ Việt Nam-Singapore đã và đang phát triển hết sức sinh động, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các trụ cột của nội hàm Đối tác Chiến lược đồng thời cũng còn rất nhiều tiềm năng bổ trợ cho nhau để phát triển hơn nữa.

Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore là thời khắc để nhìn lại quãng đường đã qua và xác định hướng đi tới. Vui mừng với những thành tích đã đạt được, nhưng chặng đường sắp tới còn rất nhiều thách thức, các cơ quan, bộ, ngành, địa phươnghai nước cần tiếp tục hợp tác nhiệt thành,nỗ lực phát huy hiệu quả cao nhất của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước./.