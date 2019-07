Tín dụng đen được đưa ra “mổ xẻ” tại kỳ họp HĐND Tiền Giang

Trong 2 ngày 11-12/7, kỳ họp HĐND tỉnh Tiền Giang lần 9 đã bước sang phần giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn. Qua đó, có nhiều vấn đề “nóng” mà các đại biểu đặt ra và được phân tích, “mổ xẻ”, đề ra hướng khắc phục, nhằm ổn định và phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo đời sống dân sinh.



Các đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang đã nêu ra nhiều vấn đề phát sinh, tồn tại mà UBND tỉnh và các Sở, ngành tỉnh Tiền Giang quan tâm, giải quyết như: tình trạng người dân vùng lũ bỏ lúa để chuyển sang trồng cây mít và sầu riêng ồ ạt đã phá vỡ quy hoạch, thiếu bền vững. Vấn đề phân lô bán nền nhà ở 10/11 huyện, thành thị; việc nợ bảo hiểm y tế trên 360 tỷ đồng và chất lượng khám bệnh đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế giảm sút, tỉ lệ giải quyết án hình chính của Tòa án nhân dân 2 cấp giảm hơn 6% so cùng kỳ năm ngoái.

Đối tượng nghiện ma túy " đạo náo" thành phố Mỹ Tho vào ngày 11/7.

Đặc biệt tình trạng cho vay lãi cao, bảo kê, băng nhóm xã hội đen, nghiện ma túy và đá gà ăn tiền đang gây nhức nhối trong xã hội. Hầu hết vấn đề đặt ra đã được các ngành chức năng và lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang tiếp thu, giải thích và nêu ra những quyết tâm, giải pháp khắc phục cụ thể.

Về vấn đề phòng chống tệ nạn cờ bạc nhất là đá gà ăn tiền, đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: “Các “trường gà” chúng tôi đã lên danh sách và thống kê; đã có nhiều kế hoạch, cao điểm để tấn công, xử lý các tụ điểm này. Kết quả làm việc của Công an tỉnh, số lượng triệt phá đối trong 6 tháng đầu năm với các đối tượng cờ bạc có tăng nhiều. Đối với các tụ điểm này, chúng tôi có phân ra, tụ điểm thuộc trách nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự; tụ điểm nào của trưởng công an huyện, thành phố, thị xã phải trực tiếp triệt phá” ./.