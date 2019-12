Tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào luôn được gắn kết, củng cố và phát huy

Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu nhân dân giữa đại biểu Dân tộc thiểu số và người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới việt Nam Lào từ ngày 4 đến 8/12, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với điểm nhấn là Hội thảo “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc” diễn ra sáng nay (7/12).

Hội thảo “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc”.



Chương trình giao lưu nhân dân do Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban Dân tộc, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Bộ Nội vụ Lào và tỉnh Nghệ An tổ chức.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, năm 2019, là năm có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào, là năm bản bản lề hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đó là năm diễn ra các sự kiện đối ngoại quan trọng của hai nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp tục khẳng định mối quan hệ thủy chung trong sáng của hai dân tộc Việt Nam và Lào, khẳng định tầm quan trọng của nhân dân các tỉnh dọc đường biên của hai nước. Cộng đồng các dân tộc thiểu số đã góp phần rất quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển kinh tế ngày nay của hai nước.

Đặc biệt công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân, phòng chống tội phạm xuyên biên giới như tội phạm ma tuý, buôn bán người, buôn bán hàng hóa trái phép đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng biên, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam -Lào.

“Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh chóng có cả thời cơ và thuận lợi, thách thức đan xen, nhưng mối quan hệ hữu nghị, chí tình chí nghĩa giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào luôn luôn không ngừng được gìn giữ vun đắp phát triển hiệu quả vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát riển ở khu vực và trên thế giới. Việc tổ chức Hội thảo ngày hôm nay thêm một minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt khăng khít đó giữa hai nước chúng ta”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội thảo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Saysomphone Phomvihane cũng khẳng định: “Nhân dân hai nước chúng ta có mối quan hệ, tình đoàn kết truyền thống hữu nghị đặc biệt trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng bảo vệ đất nước. Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, cùng uống chung dòng nước, cùng hưởng những ưu đãi của thiên nhiên, hai dân tộc chúng ta không thể tách rời.

Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống vĩ đại, lâu đời luôn được Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, gìn giữ phát huy, không ngừng vun đắp, trở thành tấm gương mẫu mực, thủy chung, trong sáng, vững bền, hiếm có trong quan hệ quốc tế nhiều biến động hiện nay”.

Hội thảo đã được nghe ý kiến tham luận của Chủ tịch Ủy Ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cũng như hàng chục bản tham luận của các đại biểu Việt Nam và Lào tiếp tục khẳng định về công tác dân tộc, chính sách dân tộc thời gian qua đã đạt được kết quả toàn diện.

Trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, tiếp tục xây dựng đường lối, chính sách đúng đắn đối với công tác dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là khu vực biên giới giữa hai nước để không ngừng kết nối đồng bào dân tộc thiểu số với nhau, giúp cho đồng bào dân tộc thiếu số phát huy nội lực, vươn lên trong cuộc sống, xóa được đói giảm được nghèo một cách bền vững, góp phần bảo vệ biên giới Việt Nam -Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị đoàn kết và cùng phát triển./.