100% đơn vị ở Thái Nguyên hoàn thành kê khai công việc, vị trí việc làm

Hoàn thành kê khai tại 100% cơ quan, đơn vị

Chiều 5/11, tại Trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Ông Hà Minh Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 và ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh, đồng chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc của Ban Tổ chức Trung ương với tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo, ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai, thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; phân công nhiệm vụ theo 4 khối: Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Quá trình thực hiện được triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu theo phương châm “6 rõ”. Tỉnh lựa chọn 20 cơ quan, đơn vị kiểm thử; tổ chức tập huấn, hướng dẫn trực tiếp trong 12 ngày liên tục, kể cả ngoài giờ hành chính.

Đáng chú ý, Thái Nguyên đã xây dựng phần mềm hỗ trợ chuyển dữ liệu vào 9 biểu nghiệp vụ của Trung ương, bộ quy đổi thời gian tạm thời đối với các công việc tương đồng và thành lập nhóm hỗ trợ chuyên sâu ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quá trình rà soát.

Đến ngày 5/11, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành kê khai khối lượng, sản lượng công việc theo biểu mẫu nghiệp vụ; một số đơn vị hoàn thành đầy đủ cả 9 biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc.

Làm rõ định mức công việc, tránh trùng lặp nhiệm vụ

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn trong xác định định mức thời gian, danh mục công việc và nhu cầu nhân lực ở từng lĩnh vực. Việc phân tách nhiệm vụ thành từng công việc, xác định sản phẩm, khối lượng và thời gian thực hiện chưa đồng đều. Một số nhiệm vụ được chuyển giao sau sắp xếp tổ chức bộ máy cần tiếp tục đối chiếu để tránh kê khai trùng lặp hoặc bỏ sót.

Thái Nguyên đề xuất Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu xây dựng danh mục nhiệm vụ, công việc khung dùng chung; ban hành định mức hao phí thời gian thực hiện công việc phù hợp với đặc điểm từng khu vực, địa phương.

Tỉnh cũng kiến nghị sớm hoàn thiện hướng dẫn về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan; tháo gỡ vướng mắc về biên chế giáo dục, hợp đồng lao động chuyên môn và định mức nhân lực tại trạm y tế cấp xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đổi mới cách làm nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ.

“Việc đăng ký thực hiện điểm cùng những kết quả bước đầu đã giúp tỉnh từng bước xác định vị trí việc làm, khối lượng công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở từng vị trí”, theo Bí thư Trịnh Xuân Trường.

Cho biết, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện đầy đủ 9 biểu nghiệp vụ; đối chiếu hồ sơ nguồn, kiểm tra nội dung trùng lặp, bổ sung nội dung còn thiếu và xác nhận kết quả theo thẩm quyền. Trên cơ sở dữ liệu được kiểm chứng, tỉnh sẽ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và phương án biên chế từng năm trong giai đoạn 2027 - 2031.

Đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Thái Nguyên, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải đề nghị tỉnh tiếp tục chuẩn hóa phương pháp đo đếm, bảo đảm dữ liệu chính xác, có căn cứ.

Ông Hà Minh Hải, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Hà Minh Hải đánh giá, Thái Nguyên là địa phương điển hình trong triển khai nhiệm vụ với quyết tâm đổi mới tư duy và cách làm; đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyên môn của Ban tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh tháo gỡ khó khăn.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ nghiên cứu, nhân rộng kinh nghiệm, cách làm của Thái Nguyên. Ông Hà Minh Hải tin tưởng tỉnh có thể đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ Trung ương đề ra.