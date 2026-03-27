Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Thứ Sáu, 17:10, 27/03/2026
VOV.VN - Chiều 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX; xác nhận tư cách 85 đại biểu Hội đồng nhân dan tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng Ban các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, với tỷ lệ 100% phiếu bầu tán thành, kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh phát biểu tại buổi lễ

Các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông, bà: Bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031. bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nghiêm Xuân Hưởng - Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi thông qua Nghị quyết thành lập Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp đã tiến hành bầu Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Tài, Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Trần Đăng Sâm, Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu giư chức Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Thân Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sau khi kiện toàn bộ máy Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi lễ

Kết quả, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tặng hoa Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh

Kỳ họp cũng đã tiến hành thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Hội thẩm Nhân dân Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; Hội thẩm Toà án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031. Thông qua một số nghị quyết về thành lập các Ban, số lượng và danh sách Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và thành lập các Tổ đại biểu

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu và thông qua Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đối với 15 ông, bà gồm: ông Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ông Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ông Vũ Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Ông Vũ Huy Phương, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Ông Dương Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ông Nguyễn Đình Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. Ông Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương. Ông Lưu Đình Thực, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp. Ông Tạ Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Đinh Đức Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh. Bà Bùi Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Đào Duy Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế.

Một số hình ảnh tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa các Phó Chủ tịch HĐND và các Ban HĐND tỉnh
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng thành viên UBND tỉnh.

 

 

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh bổ nhiệm nhân sự Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
Tin liên quan

Trao quyết định chuẩn y ông Trần Huy Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Trao quyết định chuẩn y ông Trần Huy Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

VOV.VN - Chiều 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Điều động Đại tá Nguyễn Quốc Vương giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh
Điều động Đại tá Nguyễn Quốc Vương giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Quốc Vương - Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên vừa được điều động giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Huy Phương làm Phó Bí thư Bắc Ninh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Huy Phương làm Phó Bí thư Bắc Ninh

VOV.VN - Sáng 5/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

