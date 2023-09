Bộ Quốc phòng điều chỉnh tổ chức biên chế, thành lập mới và giải thể một số đơn vị

Gần 100% giám đốc công an tỉnh không phải người địa phương

VOV.VN - Thực hiện chủ trương luân chuyển gắn với việc thực hiện bố trí giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng công an cấp huyện không phải người địa phương, đến nay ngành công an đã bố trí đạt 97% giám đốc công an cấp tỉnh và 100% trưởng công an cấp huyện không phải là người địa phương.