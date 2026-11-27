Sáng 27/11, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó luân chuyển nhiều cán bộ tại cấp cơ sở. Với đợt luân chuyển cán bộ lần này, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành 100% việc bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Hội nghị công bố quyết định của Tỉnh ủy Cao Bằng về công tác cán bộ. Cụ thể, chuẩn y đồng chí Hà Ngô Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cốc Pàng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND xã Cốc Pàng nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cốc Pàng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại Đảng ủy xã Cốc Pàng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cốc Pàng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cốc Pàng, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với đợt bố trí cán bộ lần này, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành 100% việc bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương theo Kết luận của Bộ Chính trị

Luân chuyển đồng chí Ma Kiên Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Uyên đến công tác tại Đảng ủy xã Trùng Khánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trùng Khánh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Nông Thị Trường, Bí thư Đảng ủy xã Trùng Khánh đến công tác tại Đảng ủy xã Quảng Uyên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Uyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoà An đến công tác tại Đảng ủy xã Nguyễn Huệ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Huệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Đàm Thanh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Huệ đến công tác tại Đảng ủy xã Hoà An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoà An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Đinh Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đình Phong đến công tác tại Đảng ủy xã Trùng Khánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trùng Khánh nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Trùng Khánh bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Trùng Khánh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Luân chuyển đồng chí Hoàng Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trùng Khánh đến công tác tại Đảng ủy xã Quang Long, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quang Long nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Quang Long bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quang Long nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Luân chuyển đồng chí Phương Đức Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Long đến công tác tại Đảng ủy xã Đình Phong, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đình Phong nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Đình Phong bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đình Phong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Luân chuyển đồng chí Triệu Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Long đến công tác tại Đảng ủy xã Cần Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cần Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Cần Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cần Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Luân chuyển đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Yên đến công tác tại Đảng ủy xã Tổng Cọt, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tổng Cọt nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Tổng Cọt bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Tổng Cọt nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Luân chuyển đồng chí Dương Văn Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tổng Cọt đến công tác tại Đảng ủy xã Thanh Long, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND xã Thanh Long bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thanh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng đề nghị các đồng chí được luân chuyển, điều động khẩn trương thực hiện bàn giao cụ thể, đầy đủ, kỹ lưỡng hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ đang triển khai; tuyệt đối không để khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hay lấy lý do chưa quen địa bàn để chậm xử lý công việc.

Đồng thời, chủ động đi cơ sở, gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tại các thôn, xóm còn nhiều khó khăn để nắm chắc tình hình thực tiễn, không áp đặt máy móc kinh nghiệm của địa phương cũ vào địa phương mới. Cùng tập thể cấp ủy, chính quyền rà soát các chỉ tiêu, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, giải ngân vốn đầu tư công và xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính; không né tránh việc khó, không lấy tồn tại từ trước làm lý do cho sự chậm trễ hiện tại.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp với thước đo là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; chuẩn bị tốt công tác tổng kết năm 2026, xây dựng kế hoạch năm 2027 và chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh dịp Tết Nguyên đán năm 2027. Kế thừa thành quả đã có, mạnh dạn đề xuất các ý tưởng, giải pháp đột phá để đánh thức tiềm năng, dư địa của từng địa bàn. Trọng tâm là chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng gắn với chế biến và thị trường; khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa để phát triển du lịch, dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Như vậy, với đợt luân chuyển cán bộ lần này, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành việc thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, bảo đảm 100% các chức danh Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy và các chức danh khác thuộc diện thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không là người địa phương ở cả cấp tỉnh và cấp xã, phường.