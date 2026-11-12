Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 12/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV tổ chức Kỳ họp thứ Mười (kỳ họp chuyên đề), xem xét công tác nhân sự và bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Thành Minh được bầu với 100% số phiếu tán thành

Ông Nguyễn Thành Minh (thứ 4 từ trái qua phải) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh tiến hành quy trình bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu theo quy định.

Ông Nguyễn Thành Minh sinh ngày 15/8/1982, có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư xã Đại Từ.

Tháng 7/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên và tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tháng 11/2026, ông được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh HĐND tỉnh Thái Nguyên kỳ họp chuyên đề

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hai nhân sự được bầu gồm ông Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương. Cả hai đều nhận được 100% số phiếu tán thành.

Tại kỳ họp, sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, các đại biểu thảo luận và thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Các nghị quyết được thông qua góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện triển khai các dự án và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.