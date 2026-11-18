Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 (Kế hoạch số 84-KH/BTCTW ngày 17/11/2026).

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch cao điểm là:

(1) Tập trung cao độ, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo ba mốc thời gian: Trước 10 giờ ngày 20/11/2026, hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận dữ liệu và khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm (VTVL) và kết quả đề xuất chuẩn hóa; trước ngày 25/11/2026, hoàn thành thẩm định, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031; trước ngày 30/11/2026, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền. Trong thời gian từ ngày 16 đến 20/11/2026, ưu tiên giải quyết những nội dung còn thiếu căn cứ, chưa thống nhất hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế.

(2) Xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, có thể kế thừa và những nội dung cần tiếp tục xử lý. Hoàn thiện khung danh mục tham chiếu theo bốn khối, ba cấp, từng bộ, ngành, lĩnh vực và loại hình cơ quan; làm rõ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, VTVL, căn cứ pháp lý, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện. Phân loại thành ba nhóm: nội dung đã đủ căn cứ để kế thừa, sử dụng thống nhất; nội dung đặc thù có căn cứ, xác định rõ phạm vi áp dụng; nội dung cần bổ sung, sửa đổi hoặc tiếp tục kiểm chứng. Không rà soát lại những nội dung đã được xác nhận đủ căn cứ.

(3). Giao nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và sản phẩm theo yêu cầu “6 rõ”: Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các đầu mối quản lý biên chế chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, xác nhận thuộc phạm vi quản lý; Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn, điều phối, tiếp nhận và tổng hợp. Sử dụng dữ liệu, hồ sơ và bộ biểu hiện có theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, không yêu cầu kê khai lại hoặc lập thêm biểu mẫu. Phân biệt sai khác kỹ thuật với những vấn đề thực chất; chỉ sử dụng dữ liệu đủ căn cứ, đã được kiểm chứng để xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế.

(4). Bảo đảm thống nhất, liên tục với các nhiệm vụ đã giao. Kế hoạch này tập trung cụ thể hóa những công việc phải hoàn thành trong thời gian còn lại, trên cơ sở kết quả đã thực hiện và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 71-KH/BTCTW và các văn bản liên quan; không triển khai trùng lặp, không mở rộng phạm vi rà soát khi không cần thiết. Những vấn đề chưa đủ căn cứ phải lập danh mục riêng, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, biện pháp và thời hạn xử lý, không làm chậm việc hoàn thành những nội dung đã đủ điều kiện.

Các địa phương của Thanh Hóa đang tích cực triển khai vị trí việc làm

Về nội dung và tiến độ thực hiện, Kế hoạch nêu rõ, ngày 16/11/2026: Xác định những nội dung đã hoàn thành, những nội dung cần tiếp tục xử lý và phân công trách nhiệm cụ thể; ngày 17-18/11/2026: Hoàn thiện bộ khung danh mục nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và VTVL chuẩn dự kiến; tập trung xử lý những nội dung còn khác biệt; Từ ngày 19/11 đến trước 10 giờ ngày 20/11/2026: Hoàn thành xác nhận khung danh mục tham chiếu và kết quả đề xuất chuẩn hóa, dữ liệu đầu vào và phương án biên chế của từng cơ quan, địa phương; Từ ngày 20 đến trước ngày 30/11/2026: Hoàn thành thẩm định phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Ban Tổ chức Trung ương giao nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện cụ thể cho các đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy; các đầu mối quản lý biên chế theo Quy định số 183-QĐ/TW; Ban Tổ chức Trung ương và các vụ, đơn vị thuộc Ban.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương cũng giao các bộ Nội vụ, Công an, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ hoàn thiện kết quả 5 chuyên đề, trong đó yêu cầu chung là từng bộ phải xác định rõ nội dung đã đủ căn cứ để kế thừa; nội dung cần bổ sung, sửa đổi hoặc tiếp tục kiểm chứng; những vấn đề còn khác nhau về nguyên tắc, thẩm quyền và phương án xử lý; tác động thực tế và tác động dự kiến đến công việc, thời gian lao động, VTVL và nhu cầu nhân lực.

Việc lượng hóa phải tính cả công việc giảm và công việc phát sinh, tránh tính trùng tác động của nhiều giải pháp. Không lấy số nhiệm vụ có khả năng số hóa, xã hội hóa hoặc tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến làm căn cứ trực tiếp để xác định số biên chế giảm.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với bốn bộ liên quan tổng hợp kết quả 05 chuyên đề, thống nhất nguyên tắc rà soát và những nội dung còn ý kiến khác nhau; làm rõ kết quả đã thực hiện, phương án dự kiến, tác động đến nhiệm vụ, công việc, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực; xác định văn bản cần sửa đổi, cơ quan có thẩm quyền và lộ trình xử lý. Các bộ chịu trách nhiệm kiểm chứng kết quả chuyên ngành, phối hợp xác định tác động đến phương án biên chế giai đoạn 2027–2031. Bộ Nội vụ gửi báo cáo tổng hợp về Ban Tổ chức Trung ương theo tiến độ Kế hoạch.

Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ thời gian hoàn thành các sản phẩm, việc kiểm soát chất lượng và tiến độ, đồng thời gửi mã QR tài liệu hướng dẫn, danh mục nhiệm vụ và sản phẩm phải hoàn thành để các cơ quan, đơn vị, địa phương tra cứu, đối chiếu, kiểm chứng và tổ chức thực hiện.