Tại Quyết định số 431 ngày 9/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Tại Quyết định số 408 ngày 12/10, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 3 từ trái qua phải) cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Đinh Văn Hưng nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ. Trước hết là chủ động tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đảng bộ Quân sự thành phố cũng cần được xây dựng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục phát huy vai trò của quân đội trong công tác dân vận, an sinh xã hội, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương cùng công tác Đảng, công tác chính trị; giữ vững đoàn kết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giữ vững đoàn kết, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện.