Ngày 19/11, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Trần Hữu Ích tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hóa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Trần Hữu Ích tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm công tác cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Đại tá Trần Hữu Ích sinh năm 1977, quê thành phố Đà Nẵng. Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 9/2026, ông từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.