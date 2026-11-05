Hà Nội điều động, bổ nhiệm 6 cán bộ tại các sở, ngành và địa phương

Sáng 5/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ đối với 6 đồng chí. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị và trao các quyết định nhân sự.

Toàn cảnh hội nghị

Theo Quyết định số 423-QĐNS/TW ngày 28/10/2026, Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nguyễn Thái Nhàn, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Nguyễn Thái Nhàn đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 3393-QĐ/TU ngày 30/10/2026, đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, thôi biệt phái giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội; được điều động đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại các phường

Tại Quyết định số 3438-QĐ/TU ngày 3/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Đặng Thị Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng chuẩn y đồng chí Lê Minh Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Xuân Phương, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Phương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khi đó, đồng chí Trần Thanh Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ.

Cán bộ nhận nhiệm vụ mới phải tạo chuyển biến mới

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chúc mừng các cán bộ được giao trọng trách mới, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác.

Nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ, nhất là trong quy hoạch, phát triển hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Trong bối cảnh đó, công tác cán bộ phải đi trước một bước, bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường và gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể.

“Mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc”, ông Nguyễn Trọng Đông nêu rõ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các cán bộ trên cương vị mới giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, chủ động đổi mới phương pháp làm việc; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực, không né tránh việc khó, không để tồn đọng kéo dài.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, luân chuyển

Các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp, tạo điều kiện để cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực. Ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh: “Nhận nhiệm vụ mới phải tạo chuyển biến mới, vị trí mới phải có kết quả mới”, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Thủ đô.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, Phó Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa Đặng Thị Mai cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, chủ động đổi mới, sáng tạo, cùng tập thể cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.