Lào Cai điều động Giám đốc Đài PTTH làm Giám đốc sở

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể từ ngày 8/5/2023.