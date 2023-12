Ông Đoàn Thanh Sơn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Đại tá Nguyễn Đức Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Hôm nay (24/11), tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.