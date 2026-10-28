Ông Nguyễn Anh Vũ được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ KHCN, Đào tạo và Môi trường, Bộ VHTTDL

Sáng 28/10 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì buổi Lễ.

Cùng dự buổi Lễ có các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Mai Anh

Theo đó, tại Quyết định số 2899/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường giữ chức Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL.

Tại Quyết định số 2894/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Đặng Hà Việt

Tại Quyết định số 2898/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Bộ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường Nguyễn Anh Vũ

Tại Quyết định số 2895/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Xuân, Chuyên viên chính Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường.

Tại Quyết định số 2896/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Anh, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL (nay là Cục Thông tin điện tử và chuyển đổi số) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đào tạo và môi trường Cao Lê Tuấn Anh

Chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, Bộ trưởng khẳng định đây là sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ dành cho các cán bộ. Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị; có cán bộ tuổi đời khá trẻ.

Bộ trưởng nhấn mạnh, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 298/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL, Bộ đã thực hiện lại việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, khoa học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của từng đơn vị.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm tân Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường Lê Thanh Xuân

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị là bước tiếp theo trong quá trình thực hiện Nghị định 298 của Chính phủ.

Trao các quyết định và giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao là rất lớn. Do đó, mỗi cán bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kết quả công việc phải được thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể.

Bộ trưởng tin tưởng với tinh thần đó, các cán bộ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ; mang lại nhiều kết quả tích cực trong các hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của toàn ngành và sự phát triển chung của đất nước.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Mai Anh

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, tân Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Đặng Hà Việt trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ dành cho các cán bộ được bổ nhiệm lần này.

Đồng thời, ông Đặng Hà Việt nhấn mạnh sẽ khẩn trương nắm bắt công việc; giữ gìn đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể; chủ động đổi mới, quyết liệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; thể hiện tinh thần gương mẫu trong công tác, phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm đến cùng về phần việc được phân công.