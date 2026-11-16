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Thái Nguyên điều động, bổ nhiệm hai cán bộ chủ chốt Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ Hai, 10:08, 16/11/2026
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VOV.VN - Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Hải giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và ông Vũ Việt Dũng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/11, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì hội nghị và trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

thai nguyen dieu dong, bo nhiem hai can bo chu chot van phong tinh uy hinh anh 1
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình trao quyết định cho ông Bùi Thanh Hải (bên trái ảnh) và ông Vũ Việt Dũng.

Theo các quyết định được công bố, ông Bùi Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Vũ Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm; đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Văn phòng Tỉnh ủy nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

thai nguyen dieu dong, bo nhiem hai can bo chu chot van phong tinh uy hinh anh 2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình giao nhiệm vụ cho 2 cán bộ được điều động, luân chuyển

Ông Nguyễn Đăng Bình yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và chuẩn bị tốt chương trình công tác năm 2027. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp làm việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tập thể Văn phòng Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên Bùi Thanh Hải cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng chuyên nghiệp, vững mạnh.

Cao Thắng/VOV.VN
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