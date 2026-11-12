Thái Nguyên điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Kiện toàn nhân sự tại các ban Đảng và địa phương

Tại hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng công bố các quyết định, đồng thời quyết định chỉ định ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vạn Xuân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Đức Lực, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Sàng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Triệu Đức Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Trung Thành nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

Ông Ngô Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh ủy. Bà Vũ Thị Anh Dung, Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định, điều động, bổ nhiệm.

Đối với nhân sự cấp xã, bà Ngô Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Phúc nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.

Ông Đồng Huy Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công thôi giữ chức vụ này, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Tạ Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thành Công nhiệm kỳ 2025-2030 và phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Võ Nhai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Văn Tiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Thành thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bằng Thành nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiều quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11

Hội nghị cũng công bố quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương Sen, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2026.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho Đảng bộ phường Vạn Xuân vì có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị

Phấn đấu kiện toàn cấp phó các sở, ngành trong năm 2026

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn và yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy.

Việc bố trí cán bộ nhằm phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác của từng người, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Từ nay đến cuối năm 2026, tỉnh phấn đấu sắp xếp số lượng cấp phó các sở, ngành bảo đảm đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị mỗi người nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến trên lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Các cán bộ cần thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tạo đà triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ phường Vạn Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Riêng đối với ông Trần Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển phường Vạn Xuân trở thành trung tâm kinh tế, đô thị, dịch vụ động lực của khu vực phía Nam tỉnh, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển chung của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Triệu Đức Văn, Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh. Ông khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động học hỏi, đoàn kết, phối hợp cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.