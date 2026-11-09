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Thái Nguyên khẩn trương hoàn thiện phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Thứ Hai, 21:25, 09/11/2026
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VOV.VN - Thái Nguyên khẩn trương hoàn thiện dữ liệu; tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Chiều 9/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 24, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xem xét và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại hội nghị, ông Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trong hệ thống chính trị tỉnh.

thai nguyen khan truong hoan thien phuong an bien che giai doan 2027 - 2031 hinh anh 1
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên Dương Văn Tiến báo cáo công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên.

Cho biết, thời gian qua, Thái Nguyên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phân công rõ đầu mối tham mưu theo từng khối, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thống nhất phương pháp, biểu mẫu và công cụ hỗ trợ trong toàn hệ thống.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng, tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm thử tại 20 đơn vị nhằm phát hiện, tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện quy trình. Đồng thời, tăng cường nhân lực, trang thiết bị, bố trí các nhóm cán bộ thường trực hỗ trợ theo ca sáng, chiều, tối và đêm, trực tiếp hướng dẫn các đơn vị theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Với cách làm chủ động, bài bản, Thái Nguyên được Trung ương đánh giá cao.

thai nguyen khan truong hoan thien phuong an bien che giai doan 2027 - 2031 hinh anh 2
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục kiểm tra các nội dung đã triển khai, bám sát nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn thiện dữ liệu; tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 theo kế hoạch.

Danh Thiết/VOV.VN
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