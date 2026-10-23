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Thái Nguyên rà soát từng vị trí việc làm

Thứ Sáu, 17:23, 23/10/2026
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VOV.VN - Thái Nguyên khởi động cuộc rà soát vị trí việc làm trên toàn hệ thống chính trị, làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu phải thực chất, khoa học, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

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Quang cảnh hội nghị

Rà soát đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về công tác chuẩn bị, kế hoạch và lộ trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo kế hoạch, tỉnh triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, gồm 4 khối: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập Ban Chỉ đạo và chuẩn bị điều kiện triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, cơ quan này xây dựng dự thảo kế hoạch, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc.

Tỉnh Thái Nguyên dự kiến lựa chọn 10 cơ quan, đơn vị đại diện cho các khối, cấp và loại hình khác nhau để kiểm thử phương pháp, biểu mẫu, rà soát dữ liệu, qua đó kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trước khi triển khai rộng rãi.

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Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên Dương Văn Tiến báo cáo tại hội nghị

Gắn rà soát vị trí việc làm với trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm thống nhất về phương pháp, nội dung và cách thức triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động theo dõi, chỉ đạo các khối, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm thử, ông Trịnh Xuân Trường yêu cầu bảo đảm tính đại diện, phù hợp với đặc điểm từng loại hình cơ quan, đơn vị và điều kiện thực tế tại cơ sở. Các xã, phường được lựa chọn cần có đặc điểm địa bàn đa dạng, từ đô thị, nông thôn đến miền núi, vùng cao và địa bàn khó khăn.

"Việc kiểm thử nhằm đánh giá tính phù hợp của phương pháp rà soát, khả năng đối chiếu dữ liệu, đồng thời phát hiện, điều chỉnh kịp thời những nội dung chưa phù hợp trước khi triển khai chính thức", ông Trịnh Xuân Trường cho biết.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng yêu cầu quá trình thực hiện phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ nhiệm vụ, đầu mối phụ trách và tiến độ hoàn thành.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, được giao tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể, bảo đảm các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Cao Thắng/VOV.VN
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