Bộ Công an có Chánh Văn phòng mới thay ông Tô Ân Xô

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.