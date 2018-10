Toàn cảnh chuyến thăm Bỉ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân

Chiều 16/10, tại Cung điện Palais d’Egmont, Thủ tướng Vương Quốc Bỉ Charles Michel chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương Quốc Bỉ. Thủ tướng Bỉ Charles Michel ra tận xe ô tô đón và bắt tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Bỉ mời Thủ tướng Việt Nam bước lên bục danh dự trước quốc kỳ hai nước. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam-Bỉ. Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, duy trì các cơ chế hợp tác như Ủy ban hỗn hợp Việt – Bỉ về Hợp tác kinh tế. Thủ tướng Bỉ cho rằng, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2,7 tỷ USD năm 2017 sẽ là động lực để thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư của Bỉ tại Việt Nam. Hai Thủ tướng nhấn mạnh một số lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới như vận tải, cảng biển, dịch vụ hậu cần, công nghệ xanh, nông nghiệp, dược phẩm, năng lượng tái tạo...Trong đó đặc biệt chú trọng lĩnh vực nông nghiệp. Ngay sau hội đàm, Thủ tướng hai nước đã gặp gỡ báo chí, trong đó cho biết: Bỉ cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử là thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2010-2021 và hỗ trợ Việt Nam để thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Hai Thủ tướng đã chứng kiến các cơ quan, doanh nghiệp hai nước ký kết một số văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, an toàn thực phẩm, cảng biển và một số lĩnh vực khác. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ ký và trao Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế tham vấn chính trị song phương. Hai Thủ tướng chứng kiến lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Bỉ ký thỏa thuận đối tác chiến lược. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Nhà Vua Bỉ Phillippe. Nhà vua Philippe bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với nhân dân Việt Nam. Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Nhà vua và Hoàng hậu thu xếp được thời gian thích hợp thăm Việt Nam. Ngày 17/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Bỉ Seigried Bracke. Chủ tịch Seigried Bracke ủng hộ và khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy và tích cực vận động để có thể sớm ký và phê chuẩn EVFTA vì đó là lợi ích của tất cả các bên. Trong chuyến thăm chính thức vương quốc Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú đã tiếp nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ, Chủ tịch Nhóm các Nghị sỹ Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Thượng viện Bỉ, ông Steven Vanackere, người có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Bỉ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-EU và Bỉ. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với 16 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã và sắp tham gia, các doanh nghiệp Bỉ và EU vào Việt Nam có cơ hội bước vào thị trường rộng lớn toàn cầu. Với việc có khoảng 200 doanh nghiệp Bỉ, Việt Nam và EU tham dự diễn đàn cho thấy, các doanh nghiệp rất quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. Trong khuôn khổ chuyến thăm đến Bỉ và Liên minh châu Âu, chiều 17/10 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ thân mật với cộng đồng người Việt tại Bỉ cũng như cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ. Hiện tại, cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ có khoảng 13 ngàn người, sống ở khắp các thành phố của Bỉ, trong đó đông nhất là tại thủ đô Brussels và các thành phố như Gent, Liège, Namur... Trong ảnh: Thủ tướng và Phu nhân chụp ảnh cùng cộng đồng người Việt tại Bỉ. Nhân chuyến thăm này, hai bên đã ra Tuyên bố chung, nhất trí tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ trong các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp./.

