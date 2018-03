Toàn cảnh lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại TPHCM và Hà Nội

Đúng 8h sáng nay (20/3), Lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức trang trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM và tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Đoàn đại diện gia đình họ hàng nội ngoại của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải vào viếng đầu tiên. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Gia đình họ tộc kính viếng. (Ảnh: Ngọc Thành) Gia đình họ hàng nội ngoại dành một phút mặc niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. (Ảnh: Ngọc Thành) Tiếp đến là Đoàn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kính viếng.(Ảnh: Ngọc Thành) Đoàn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dành 1 phút mặc niệm.(Ảnh: Ngọc Thành) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi vòng quanh linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trước khi ra Bàn ghi vào sổ tang. (Ảnh: Ngọc Thành) Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam kính viếng. Trong đoàn có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa...(Ảnh: Ngọc Thành) Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn đại biểu Chính phủ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh...(Ảnh: Ngọc Thành) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. (Ảnh: Ngọc Thành) Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam dành 1 phút mặc niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. (Ảnh: Ngọc Thành) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. (Ảnh: Ngọc Thành) Trong đoàn còn có các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, cùng các cán bộ Văn phòng Quốc hội. (Ảnh: Ngọc Thành) Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. (Ảnh: Ngọc Thành) Trong đoàn có nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt và Huỳnh Đảm cùng nhiều đại biểu đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Thành) Tiếp đó, nhiều đoàn đại biểu của các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể của Trung ương, các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế đã đến đặt vòng hoa kính viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. (Ảnh: Ngọc Thành) Cũng trong sáng nay, lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Trong ảnh, Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước do ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu vào viếng. (Ảnh: Mạnh Hùng) Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu. (Ảnh: Thanh Bình) Đoàn Quốc hội do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn. (Ảnh: Mạnh Hùng) Đoàn Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu vào viếng. (Ảnh: Bình Tạ) Đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đảng viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. (Ảnh: Mạnh Hùng) Đoàn Ban Kinh tế Trung ương. (Ảnh: Mạnh Hùng) Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mạnh Hùng) Đoàn báo Nhân Dân. (Ảnh: Mạnh Hùng) Đoàn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng) Đoàn gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Mạnh Hùng)

