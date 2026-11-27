VOV.VN - Chiều 27/11 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11.