Tổng Bí thư: CAND tiếp tục là lực lượng chủ công thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng

Cùng dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫnvà Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ Công an, quý I năm 2026 Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt công tác nổi bật là bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung các lĩnh vực, vấn đề tồn tại trong đời sống xã hội, qua đó, kéo giảm tội phạm theo hướng bền vững, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, tạo niềm tin cho Nhân dân, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Toàn cảnh hội nghị

Bộ Công an cũng đã tiếp tục, thể hiện vai trò nòng cốt, chủ động của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong thực hiện các chỉ đạo của Trung ương nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử vừa phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước vừa hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích của Nhân dân.

Đặc biệt, đã luôn đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng trong lực lượng CAND theo hướng sâu sát, cụ thể, giao nhiệm vụ đi đôi với hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kết quả, sản phẩm, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tối đa trong lãnh đạo, điều hành, quản lý; tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong thực hiện bảo đảm an ninh an toàn găn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế…

Hội nghị cũng đã nghe các đồng chí trong Đảng ủy CATW trình bày các báo cáo chuyên đề, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản trình bày tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà lực lượng Công an đã đạt được trong Quý I/2026 và nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm mà Đảng ủy CATW và Bộ Công an cần thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương 5 kết quả quan trọng của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát thực tiễn trong triển khai chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, như: Chủ động đăng ký, nhận nhiệm vụ xây dựng 15 điểm trường tại các tỉnh miền núi, xã biên giới, nghiên cứu, thành lập 03 trường phổ thông liên cấp nội trú nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ Điện Biên xoá vùng trắng điện ở nhiều thôn đồng bào dân tộc Mông. Và tiếp tục triển khai tốt các chủ trương và nghị quyết chiến lược của Trung ương, việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, có bước tiến bước đầu về phát triển công nghiệp an ninh…

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo

Đề cập về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy CATW và Bộ Công an cần thống nhất nhận thức về yêu cầu rất cao bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn cách mạng mới, tuyệt đối không để đất nước bị động, bất ngờ về mặt chiến lược.

“Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục là một trong những lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, tập trung xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi và đạo đức công vụ phải được đặt lên hàng đầu.

Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trọng tâm là có lộ trình cụ thể xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, về đích sớm nhất trước năm 2030. Triển khai quyết liệt các giải pháp, bảo đảm ngay trong năm 2026, mô hình Công an 3 cấp hoạt động thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, kiến nghị các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm triển khai hiệu quả nhất nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.