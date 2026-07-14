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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc về công nghiệp đóng tàu

Thứ Ba, 15:39, 14/07/2026
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VOV.VN - Ngày 14/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về phát triển công nghiệp đóng tàu.

Chiều nay (14/7), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về phát triển công nghiệp đóng tàu. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc về phát triển công nghiệp đóng tàu:

tong bi thu, chu tich nuoc chu tri buoi lam viec ve cong nghiep dong tau hinh anh 1
Toàn cảnh buổi làm việc.
tong bi thu, chu tich nuoc chu tri buoi lam viec ve cong nghiep dong tau hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc.
tong bi thu, chu tich nuoc chu tri buoi lam viec ve cong nghiep dong tau hinh anh 3
Các đại biểu tại buổi làm việc.
tong bi thu, chu tich nuoc chu tri buoi lam viec ve cong nghiep dong tau hinh anh 4
Các đại biểu tại buổi làm việc.
tong bi thu, chu tich nuoc chu tri buoi lam viec ve cong nghiep dong tau hinh anh 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc.
Văn Hiếu/VOV
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