Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc về công nghiệp đóng tàu

Chiều nay (14/7), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về phát triển công nghiệp đóng tàu. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc về phát triển công nghiệp đóng tàu:

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc.