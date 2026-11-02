Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đưa logistics trở thành động lực tăng trưởng mới

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị: “Phải phát triển một mạng lưới logistics quốc gia thống nhất, đồng bộ, hiện đại gắn với việc tổ chức lại không gian kinh tế và kết nối quốc tế. Phải nhìn nhận logistics là một hệ thống thống nhất, trong đó cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, đường thủy, cửa khẩu, trung tâm logistics, khu công nghiệp và các vùng sản xuất được kết nối, vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc phải chuyển mạnh từ tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là sự thay đổi căn bản nhất về nhận thức và cách tiếp cận. Logistics hiện nay thường được nhìn như một ngành của lĩnh vực thương mại, trong khi thực tế logistics là giao điểm của giao thông, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, cửa khẩu, hải quan, cảng biển, hàng không, đường sắt, dữ liệu, tài chính, đô thị, quốc phòng, an ninh và kinh tế đối ngoại. Vì vậy, phát triển logistics không chỉ là câu chuyện của một ngành kinh tế mà là câu chuyện về năng lực tổ chức, kết nối và vận hành của cả nền kinh tế, gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh quốc gia, khả năng tự chủ, sức chống chịu của nền kinh tế và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đặc biệt trong điều kiện thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, logistics phải thực sự trở thành một động lực tạo ra tăng trưởng, nâng cao năng suất, giảm chi phí và mở rộng không gian phát triển và tạo ra những nguồn tăng trưởng mới. Với tính chất liên ngành, liên vùng, liên quốc gia rất cao, phát triển logistics phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, có sự chỉ đạo, chi phối thống nhất ở tầm Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về phát triển logistics.

Trên tinh thần đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải có khát vọng và quyết tâm đưa Việt Nam trở thành một trung tâm logistics, trung chuyển và phân phối hàng hóa quan trọng của khu vực và thế giới: “Phải phát triển một mạng lưới logistics quốc gia thống nhất, đồng bộ, hiện đại gắn với việc tổ chức lại không gian kinh tế và kết nối quốc tế. Phải nhìn nhận logistics là một hệ thống thống nhất; trong đó cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, đường thủy, cửa khẩu, trung tâm logistics, khu công nghiệp và các vùng sản xuất được kết nối, vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả. Quy hoạch phát triển logistics phải là một bước đi phải đi trước một bước, gắn với quy hoạch công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đô thị và kết cấu hạ tầng, góp phần hình thành các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng và không gian phát triển mới. Đặc biệt là phải phát huy được lợi thế từng vùng, từng địa phương trong tổng thể mạng logistics quốc gia; khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, thiếu kết nối, phát triển theo địa giới hành chính. Phải lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh làm động lực đột phá để hiện đại hóa logistics Việt Nam”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải xây dựng các doanh nghiệp logistics Việt Nam đủ mạnh, từng bước làm chủ những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng quốc tế. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn làm được điều này phải có cơ chế, chính sách khuyến khích hình thành một số doanh nghiệp logistics Việt Nam quy mô lớn, có năng lực tổ chức chuỗi cung ứng, vận tải, trung chuyển, phân phối quốc tế và cung cấp các dịch vụ tích hợp giá trị gia tăng cao; đồng thời phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp logistics ở trong nước; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp logistics với doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, thương mại và các tập đoàn logistics quốc tế. Cùng với đó cần thu hút có chọn lọc các tập đoàn logistics quốc tế hàng đầu thế giới về đầu tư, đặt trung tâm điều hành, trung chuyển và phân phối tại Việt Nam, gắn với việc phát triển doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, để phát triển ngành logistics, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra phải tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả điều phối quốc gia; Phát triển hạ tầng và mạng lưới logistics theo hành lang kinh tế, ưu tiên kết nối cảng biển, cảng hàng không, ga hàng hóa, cửa khẩu với các khu công nghiệp, vùng sản xuất và trung tâm tiêu dùng. Đồng thời phát triển doanh nghiệp và thị trường dịch vụ logistics trong nước. Trong đó khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp logistics với nhà sản xuất, nhà xuất khẩu và hệ thống phân phối; tăng sử dụng dịch vụ vận chuyển; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận vốn, công nghệ và mạng lưới quốc tế; phát triển doanh nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ tích hợp; chú trọng logistics nông nghiệp, chuỗi lạnh, thương mại điện tử, hàng hóa có yêu cầu bảo quản đặc thù. Cùng với đó cần thúc đẩy chuyển đổi số và hình thành dữ liệu logistics dùng chung; Phát triển logistics xanh, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng; Bảo đảm nguồn nhân lực, nguồn tài chính và cơ chế giám sát thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: “Khẩn trương rà soát và đề xuất nâng tầm chiến lược phát triển logistics Việt Nam; phải đặt chiến lược trong tổng thể các yêu cầu phát triển mới của đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia, doanh nghiệp lớn nghiên cứu xây dựng báo cáo tổng thể về phát triển logistics quốc gia, làm rõ những nội dung cần phải bổ sung, điều chỉnh và những vấn đề vượt thẩm quyền Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền nếu phát sinh. Xác lập ngay cơ chế chỉ đạo, điều phối logistics quốc gia.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo rà soát, đề xuất cơ chế điều phối ở cấp Chính phủ do một đồng chí lãnh đạo Chính phủ trực tiếp phụ trách với sự tham gia thực chất của các bộ, ngành liên quan; phải có quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm và thẩm quyền xử lý những vấn đề liên ngành, liên vùng, tránh hình thức, chồng chéo hoặc phát sinh thêm bộ máy không cần thiết. Rà soát, xác định một số điểm nghẽn lớn nhất cần phải tháo gỡ ngay trong giai đoạn trước mắt năm 2027 này”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải thực hiện ngay việc thiết lập hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả logistics quốc gia; giao các cơ quan nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu có phương pháp đo lường thống nhất, phản ánh thực chất chi phí logistics, thời gian lưu chuyển hàng hóa, hiệu quả kết nối, chất lượng dịch vụ, năng lực doanh nghiệp và mức độ tham gia chuỗi cung ứng quốc tế. Trong đó phải có số liệu cụ thể, mục tiêu theo từng giai đoạn và cơ chế đánh giá định kỳ, gắn kết quả với trách nhiệm của các cơ quan, địa phương và người đứng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, xác định rõ cơ quan chủ trì, tiến độ, trách nhiệm… Trong đó ưu tiên tháo gỡ ngay những điểm nghẽn về kết nối hạ tầng, kiểm tra chuyên ngành, quy hoạch trung tâm logistics và chia sẻ dữ liệu. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mục tiêu là từng bước đưa chi phí logistics tiệm cận với mức bình quân của khu vực và thế giới, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị trong nước và phát huy vai trò Việt Nam trong mạng lưới logistics khu vực.