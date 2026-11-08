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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Chủ Nhật, 21:10, 08/11/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 8/11 (theo giờ địa phương), tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản trong các lĩnh vực chiến lược.

Báo cáo tình hình đội ngũ chuyên gia, trí thức Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết, hiện có khoảng 260 nhà khoa học giữ các vị trí giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ; gần 1.000 chuyên gia được Nhật Bản xếp vào hàng các nhà khoa học có trình độ cao trong các ngành, các lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật, quản lý.

Nhiều người đến Nhật Bản từ 15, 20 năm trước, là những lưu học sinh nay đã trở thành giáo sư, phó giáo sư, trưởng nhóm nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu tại những trường đại học hoặc viện nghiên cứu lớn, tập đoàn công nghệ của Nhật.

Đội ngũ chuyên gia, trí thức ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ chỗ tiếp thu tri thức, nhiều người đã trực tiếp dẫn dắt, nghiên cứu và đào tạo các thế hệ tiếp theo. Các chuyên gia Việt Nam ngày càng khẳng định năng lực, uy tín chuyên môn và làm việc ngang tầm với các đồng nghiệp hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực của mình. Tuy ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng tất cả đều mong muốn và sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng có dịp gặp những gương mặt ưu tú của Việt Nam tại Nhật Bản; khẳng định đây dịp nhìn lại những kết quả đã đạt được và trao đổi về những định hướng, mục tiêu trong việc kết nối tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực giữa Việt Nam và cộng đồng chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đánh giá cao những đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng gần 700 nghìn người Việt Nam ở Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vai trò của cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài càng trở nên quan trọng, nhất là tại một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học như Nhật Bản. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những trụ cột hợp tác mới của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đại biểu phát biểu ý kiến tập trung đóng góp, khuyến nghị chính sách về tăng cường kết nối 3 nhà (Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường) nhằm thu hút nhiều hơn các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao của doanh nghiệp Nhật Bản; thúc đẩy nghiên cứu phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam; tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. “Trước đây, kết nối "ba nhà" ở trong phạm vi quốc gia, nhưng bây giờ là phạm vi của cả Việt Nam và Nhật Bản. Đây là vấn đề cần phải có nghiên cứu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Các ý kiến cũng cần đề xuất giải pháp thúc đẩy mở rộng mạng lưới kết nối các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản, trở thành cầu nối hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, công nghệ vũ trụ, AI, bán dẫn, lượng tử, khoa học biển (kinh tế biển), kỹ thuật số, khai thác và phát triển đất hiếm, chất bán dẫn, công nghệ y học, sinh học tiên tiến...; các giải pháp tăng năng suất lao động và đảm bảo cạnh tranh quốc gia…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định mong muốn tiếp tục có nhiều dịp lắng nghe chia sẻ và những kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng khoa học của các nhà khoa học; đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước, cũng như đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trong không khí cởi mở của cuộc gặp, đại diện các chuyên gia, trí thức Việt Nam trong các lĩnh vực bán dẫn, AI và lượng tử, robotics và y sinh đã phát biểu những ý kiến tâm huyết, trình bày ý tưởng, đề xuất mô hình hợp tác và bày tỏ nguyện vọng được đóng góp công sức vào công cuộc đẩy mạnh phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

* Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt

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Đại sứ Phạm Quang Hiệu báo cáo tại buổi gặp mặt
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Các đại biểu đoàn Việt Nam tại buổi gặp mặt
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Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi gặp mặt
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Đại diện các nhà khoa học phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt
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Đại diện các nhà khoa học phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt
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Các nhà khoa học tai buổi gặp mặt
Việt Cường-Tuấn Nhật-Ngọc Huân/VOV
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