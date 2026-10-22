Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Hương Trà cho biết, tại châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam, là một trong những cộng đồng người Việt Nam có phong trào hoạt động lâu đời nhất, đặc biệt tâm huyết và gắn bó sâu sắc với quê hương, đất nước.

Cộng đồng không ngừng lớn mạnh, ngày càng có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt với cộng đồng, luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; có vai trò, vị thế, tiếng nói ngày càng cao ở cộng đồng sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Sự hình thành của các liên hiệp hội người Việt Nam ở châu Âu trong những năm gần đây, nổi bật là Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, đã tạo nên sức sống mới cho các phong trào hoạt động của cộng đồng tại địa bàn. Thông qua các hoạt động của liên hiệp hội, bà con đã có nhiều đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; tích cực gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa vẻ đẹp và các giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam, thực sự trở thành một cầu nối gắn kết cho tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước ở châu Âu.

Các ý kiến đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu khẳng định cuộc gặp gỡ là nguồn động viên quý báu để bà con tiếp tục xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với châu Âu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Cộng đồng vui mừng và tự hào trước những thành tựu của đất nước; tin tưởng rằng những quyết sách chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực là động lực mạnh mẽ để đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Cộng đồng Việt Nam tại châu Âu ngày càng hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, đồng thời luôn giữ gìn bản sắc văn hóa và gắn bó với quê hương.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Cộng đồng có nguyện vọng được đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của đất nước; cộng đồng sẽ quan tâm hơn nữa đến việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và bồi dưỡng tình yêu thương quê hương cho thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên Hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào, đặc biệt là trí thức, chuyên gia và doanh nhân; tạo điều kiện kết nối tri thức, công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới quốc tế với các dự án phát triển cụ thể ở trong nước.

Cùng với đó quan tâm hơn nữa đến việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và bồi dưỡng tình yêu thương quê hương cho thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài. Bởi giữ được tiếng Việt và bản sắc văn hóa chính là giữ được sợi dây gắn kết các thế hệ kiều bào với cội nguồn dân tộc.

Ông cũng đề nghị tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, quốc tịch, cư trú, đầu tư và kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào yên tâm gắn bó và đóng góp cho quê hương

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên Hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu

“Thay mặt bà con cộng đồng, chúng tôi xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ quyết tâm đưa tinh thần Nghị quyết 23 vào thực tiễn; xây dựng mái nhà chung Tổng hội người Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đoàn kết; nuôi dưỡng thế hệ con em kiều bào biết gìn giữ tiếng Việt và cội nguồn dân tộc. Dù các cháu nói tiếng Pháp hay tiếng Hà Lan giỏi đến đâu, khi trở về nhà vẫn luôn tự hào là người Việt Nam và sử dụng tiếng Việt trong gia đình. Đồng thời, cộng đồng sẽ phát huy mạnh mẽ nguồn lực trí thức và kinh tế, đồng hành cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới”, ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, nói.

Ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao vai trò của tất cả các hội đoàn người Việt tại châu Âu, nhất là Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, thời gian qua đã có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng, huy động bà con hướng về quê hương, đất nước.

Trong suốt 10 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp hội đã phát huy được khả năng phối hợp giữa các hội đoàn, củng cố vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu, thúc đẩy các hoạt động giữ gìn, quảng bá bản sắc văn hoá dân tộc và tiếng Việt, tăng cường các hoạt động kết nối thế hệ trẻ, cũng như thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, giáo dục và hợp tác với trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước đang bước vào một giai đoạn mới, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại; đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều kiện tiên quyết là cần kết hợp sức mạnh nội sinh với các nguồn lực quốc tế, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm hơn 100 triệu đồng bào trong nước và 6,5 triệu đồng bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt cộng đồng người Việt tại châu Âu

Nhấn mạnh việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Nghị quyết tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước

Đánh giá cao sáng kiến của Bộ Ngoại giao về tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 từ tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, đây là dịp tập hợp, kết nối kiều bào toàn thế giới, là diễn đàn để bà con hiến kế, chung tay đóng góp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong được gặp gỡ, trao đổi cùng bà con tại Hà Nội nhân dịp về dự Hội nghị này; đề nghị các cơ quan đại diện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thu xếp, tạo điều kiện để bà con về tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng quà các đại biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Đại sứ quán

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong bà con tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu bằng những hoạt động thiết thực. Các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược và triển khai các chương trình, dự án hợp tác với trong nước. Thế hệ trẻ tiếp tục hội nhập, phát triển, giữ gìn bản sắc Việt và khi có cơ hội, hãy về Việt Nam học tập, làm việc, khởi nghiệp và đóng góp cho quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các hội đoàn người Việt, Liên hiệp hội người Việt tại châu Âu tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, thúc đẩy vai trò, uy tín của cộng đồng ta tại châu Âu, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc dạy và học tiếng Việt, giáo dục lịch sử, văn hoá, truyền thống dân tộc cho các thế hệ trẻ trong cộng đồng.

“Những mong muốn của bà con cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng là những định hướng mà chúng ta đang triển khai rất tốt. Điều quan trọng là tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất, bởi chỉ có đoàn kết mới tạo nên sức mạnh. Đồng thời, cần luôn quan tâm gìn giữ cội nguồn và bản sắc dân tộc. Bà con cũng có một số kiến nghị về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách kết nối để phát huy nguồn lực, nhất là đội ngũ trí thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như gìn giữ tiếng Việt. Tôi cho rằng các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần quan tâm giải quyết những vấn đề này. Đây không phải là những kiến nghị mới, mà đã được đặt ra từ lâu. Vì vậy, cần có giải pháp cụ thể để đến lần gặp gỡ tiếp theo, chúng ta không còn phải nghe lại những đề xuất này nữa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh cùng đại biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động kết nối, tạo môi trường thuận lợi để kiều bào tham gia đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho đất nước. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con; đồng thời làm cầu nối với trong nước, thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực.