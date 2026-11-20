Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên" là dự án quan trọng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng tuyên bố khởi động vào tháng 4/2025, để thế hệ trẻ hai nước tìm về cội nguồn cách mạng, bồi đắp "nguồn gen đỏ" và tiếp nối mối tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Hơn một năm qua, hai bên đã lần lượt tổ chức thành công nhiều hoạt động của "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" tại Trùng Khánh, Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam và nhiều địa phương khác. Qua đó ôn lại tình hữu nghị Trung - Việt, góp phần tăng cường giao lưu, vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung, mở rộng cơ hội hợp tác, học hỏi và lan tỏa khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bày tỏ vui mừng được tham dự cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này, ông Vương Dũng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc cho rằng, thế hệ thanh niên là sự lựa chọn tất yếu để tiếp nối và kế thừa tình hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc. Ông Vương Dũng nhấn mạnh, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác song phương thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả phong phú và thiết thực.

Ông Vương Dũng, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc cho biết: “Vài ngày trước, hai Tổng Bí thư đã gặp lại nhau ở Thâm Quyến, đặt nhiều kỳ vọng vào việc thanh niên hai nước gắn bó gần gũi, sẻ chia chân thành và thấu hiểu lẫn nhau. Trong hơn một năm qua, hơn 2.000 thanh niên Việt Nam đã đặt chân lên đất nước Trung Quốc để tìm kiếm nguồn gen đỏ, nhiều thanh niên Trung Quốc cũng được mời sang Việt Nam đi theo dấu chân cách mạng. Trong quá trình học hỏi lẫn nhau và trao đổi chân thành, các bạn càng hiểu rõ hơn nội hàm sâu sắc của “Mối tình hữu nghị Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em”, để tình hữu nghị truyền thống vượt qua non cao biển rộng của chúng ta tiếp tục phát triển sinh sôi qua các cuộc đối thoại và giao lưu của tuổi trẻ”.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt hành trình đỏ.

Tại cuộc gặp, đại diện thanh niên Trung Quốc và Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được tham gia hành trình ý nghĩa do lãnh đạo cấp cao hai nước khởi động và quan tâm thúc đẩy. Qua thực tế nghiên cứu, học tập và giao lưu, tuổi trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy "nguồn gen đỏ" mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc nguyện không ngừng học hỏi, thắt chặt tình cảm thân thiết và cống hiến sức trẻ vào sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc, trực tiếp là Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Vân Nam đã luôn trân trọng, gìn giữ và bảo tồn chu đáo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh cùng các di tích lịch sử cách mạng Việt Nam tại Vân Nam, để những "địa chỉ đỏ" này mãi mãi là biểu tượng sống động giáo dục tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng cho muôn đời sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân chụp ảnh cùng các đại biểu dự chương trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hoá, đa dạng hoá của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi thế hệ đều có sứ mệnh lịch sử của mình. Các thế hệ đi trước đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần đoàn kết. Thế hệ hôm nay cần viết tiếp những trang mới bằng tri thức, năng lực sáng tạo, khát vọng phát triển và trách nhiệm với Tổ quốc, với Nhân dân. Khép lại "Hành trình đỏ" tại Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng rằng, các bạn thanh niên sẽ mở ra một hành trình hữu nghị mới. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bạn thanh niên phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ cách mạng Việt - Trung với "ba không ngừng".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các bạn thanh niên không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng và gìn giữ "nguồn gen đỏ" của tình hữu nghị Việt - Trung: “Tôi mong mỗi bạn trẻ sẽ thấm nhuần sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hiểu rõ tầm cao chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước. Hãy biến những xúc cảm thiêng liêng tại các "địa chỉ đỏ" thành động lực rèn luyện đạo đức, kỷ luật và ý chí vươn lên; trở thành những sứ giả lan tỏa mạnh mẽ câu chuyện về tình đoàn kết đồng chí, anh em thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc tới đông đảo thanh thiếu niên và Nhân dân hai nước. Nhân dịp hai nước đang triển khai "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027", tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương hai nước, đặc biệt là tỉnh Vân Nam và các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam đổi mới phương thức hợp tác văn hoá, gắn kết bảo tồn di sản cách mạng với phát triển công nghiệp văn hoá và các tuyến "du lịch đỏ" hai chiều. Đồng thời, cần làm phong phú hơn nữa các hoạt động giao lưu thiếu niên, nhi đồng để bồi dưỡng hạt giống hữu nghị từ sớm, đúng như lời căn dặn của Bác Hồ khi Người thăm lại Côn Minh tháng 3 năm 1959”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong thanh niên hai nước không ngừng phát huy tinh thần thanh niên trong kết nối hạ tầng chiến lược và tiên phong thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Vân Nam. Kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, đặc biệt là hợp tác đường sắt, đang trở thành điểm sáng mới mang tính đột phá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại thời gian cách đây hơn một thế kỷ, tuyến đường sắt Điền - Việt đã nối Côn Minh với Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và từng in dấu chân hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1940. Ngày nay, hai nước đang quyết liệt triển khai dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối trực tiếp với Vân Nam, cùng hệ thống cửa khẩu thông minh và hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các kỹ sư trẻ, chuyên gia trẻ, doanh nhân trẻ hai nước sẽ trực tiếp dấn thân vào những công trình thế kỷ này, để những chuyến tàu kết nối Vân Nam với Việt Nam thực sự trở thành "những chuyến tàu của hợp tác, của phát triển và của tình hữu nghị": “Để góp sức cho sự phát triển nhanh, tuổi trẻ hai nước cần tiên phong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cùng nhau "đồng kiến tạo tương lai" bền vững trong thế kỷ XXI, tôi mong các bạn thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ và doanh nhân trẻ Việt Nam - Trung Quốc hãy nuôi dưỡng chỉ lớn, khát vọng lớn, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau giải quyết những bài toán lớn của phát triển từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bán dẫn, tự động hóa đến kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao - những lĩnh vực mà tỉnh Vân Nam và các địa phương Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để bổ trợ cho nhau”.

Đại diện thanh niên phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc cần chuyển mạnh từ "giao lưu thuần tuý" sang hợp tác thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể. Đồng thời đề nghị ngay sau kỳ Hành trình đỏ này, hai bên cần tổng kết, đánh giá và thiết lập mạng lưới kết nối thường xuyên giữa các đại biểu trẻ đã tham gia chương trình - bao gồm các cán bộ trẻ, nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ, phóng viên trẻ và giảng viên trẻ của hai nước - để hình thành các dự án hợp tác liên địa phương, liên trường đại học và liên doanh nghiệp có sản phẩm đo đếm được, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, chặng đường lịch sử vẻ vang của hai Đảng, hai nước đã chứng minh rằng đoàn kết, hợp tác và tương trợ lẫn nhau là quy luật tất yếu và là nguồn sức mạnh vô giá để hai dân tộc vượt qua mọi thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc sẽ viết tiếp những trang sử mới rạng rỡ hơn nữa, mang đến sức sống mãnh liệt cho Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.