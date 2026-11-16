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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Tổng thống Pháp tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Thứ Hai, 12:39, 16/11/2026
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VOV.VN - Sáng 16/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Emmanuel Macron. Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân tình đặc biệt. 

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong hai chuyến thăm Pháp thời gian qua (10/2024 và 9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và ảnh hưởng của Pháp trong không gian Pháp ngữ và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Pháp nhằm đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng chung và ổn định bền vững của Không gian Pháp ngữ và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó truyền thống lâu đời giữa hai nước cũng như trong khuôn khổ Pháp ngữ, đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam sự trong quá trình phát triển của cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời khẳng định nước Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong giải quyết các thách thức toàn cầu trong khuôn khổ song phương Việt Nam – Pháp cũng như trong nỗ lực chung với cộng đồng Pháp ngữ.

Tổng thống Emmanuel Macron hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 - Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 2 tại châu Á – Thái Bình Dương. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước thúc đẩy sớm đưa các kết quả của chuyến thăm Pháp vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi vào thực chất, cụ thể hoá Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những chuyển động mạnh mẽ, thực chất của các bộ, ngành, cơ quan trong triển khai hợp tác và nhất trí duy trì nhịp độ tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu triển khai hợp tác quốc phòng – an ninh hiệu quả hơn, thực chất hơn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tập trung triển khai tốt các dự án hợp tác chiến lược có tính biểu tượng, lan tỏa như dự án vệ tinh quan sát trái đất, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ - là trụ cột mới trong quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu và sẽ tập trung tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, chuyển giao làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao, kinh tế biển xanh, công nghệ lượng tử.

Hai Nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương hai nước; nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký về giáo dục – đào tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên mở rộng hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt,...

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá cao và chia sẻ với Việt Nam về vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực, đồng thời hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam tăng cường đối thoại về hoà bình và an ninh giữa các nước thành viên cộng đồng Pháp ngữ và các nước trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau để thúc đẩy hợp tác kinh tế và số tại không gian Pháp ngữ và trong các khuôn khổ đa phương khác.

Hai Nhà lãnh đạo nhất trí sẽ sớm gặp lại ngay trong cuối năm nay để trao đổi về các ưu tiên hợp tác mà hai bên đang tích cực triển khai.

Việt Cường- Văn Đỗ/VOV
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