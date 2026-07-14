Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Ngày 14/7/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789 – 14/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Sébastien Lecornu; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher và Chủ tịch Quốc hội Yaël Braun-Pivet.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Jean-Noël Barrot.