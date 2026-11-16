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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp hoạt động ở Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Thứ Hai, 13:13, 16/11/2026
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VOV.VN - Trưa 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 từ ngày 14-16/11/2026, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Techo có: Lãnh đạo Vụ Lễ tân Campuchia; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

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Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Techo, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham gia Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ đón chính thức do Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia cùng Phu nhân và Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo chủ trì; tham dự phiên khai mạc, phiên toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của hội nghị; phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech)…

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Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Techo, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen; có các cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan; Tổng thống Cộng hòa Senegal Bassirou Diomaye Faye; Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo và Phó Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis; Thủ tướng Maroc Fatima Ezzahra El Mansouri; Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo; Tổng thống Pháp Emmanuel Macron; Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Andorra Xavier Espot Zamora, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Cộng hòa Rwanda Paul Kagame.

Các cuộc tiếp xúc góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các quốc gia và tổ chức quốc tế; thắt chặt quan hệ láng giềng và mở rộng không gian hợp tác với các bạn bè truyền thống tại châu Âu, châu Phi, mở ra dư địa hợp tác mới: Tạo đà để thúc đẩy các hướng hợp tác chiến lược-đặc biệt là trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và năng lượng. Bên cạnh đó  khẳng định vai trò quốc tế của Việt Nam, thể hiện sinh động hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực, đổi mới sáng tạo, luôn sẵn sàng làm cầu nối và đóng góp có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực cũng như toàn cầu.  

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đưa hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số trở thành động lực phát triển mới trong không gian Pháp ngữ, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế toàn cầu. Cộng đồng Pháp ngữ cần tận dụng những cơ hội mới để tăng cường kết nối, mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác kinh tế; đồng thời cần tiến tới từ việc chia sẻ một ngôn ngữ trở thành chia sẻ không gian và động lực phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò then chốt.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Đoàn Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến thăm Không gian Triển lãm Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa Pháp ngữ, khẳng định vai trò của văn hóa trong thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với cộng đồng Pháp ngữ và bạn bè quốc tế.

Việt Cường/VOV
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