Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.

Đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về song phương và đa phương, nhất là khi Việt Nam chuẩn bị nhận bàn giao vai trò chủ nhà APEC 2027. Đồng thời thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

Với 21 nền kinh tế thành viên, chiếm hơn 60% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu, APEC là một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu khu vực, quy tụ nhiều nền kinh tế lớn và phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gia tăng, chủ nghĩa bảo hộ và các rào cản thương mại có xu hướng mở rộng, việc duy trì đối thoại, củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên càng có ý nghĩa thiết thực.

Gần 30 năm tham gia APEC, Việt Nam đã chuyển mạnh từ vị thế học hỏi, hội nhập sang chủ động đóng góp, tham gia định hình chương trình nghị sự của Diễn đàn. Sau hai lần đăng cai thành công vào các năm 2006 và 2017, Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt việc lần thứ ba đảm nhận vai trò chủ nhà APEC, với Tuần lễ Cấp cao dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 tại Thâm Quyến vì thế mang ý nghĩa của một cuộc “chuyển giao trách nhiệm”: Việt Nam vừa phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên để bảo đảm sự tiếp nối của tiến trình hợp tác, kế thừa và phát huy những kết quả tích cực của Năm APEC 2026; vừa lắng nghe ý kiến, tranh thủ sự ủng hộ của các thành viên để xây dựng chương trình nghị sự thiết thực, đáp ứng nhu cầu của khu vực và hướng tới các mục tiêu dài hạn của Tầm nhìn APEC Putrajaya 2040.

Chuyến công tác tiếp tục khẳng định Việt Nam nhất quán coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và Trung Quốc cũng luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Đồng thời góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy vai trò định hướng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đối với tổng thể quan hệ song phương, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn”; đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.