English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 3 ưu tiên chiến lược tại Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ

Thứ Hai, 13:07, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sáng 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể bàn tròn của Hội nghị.

Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trước những chuyển động sâu sắc của trật tự thế giới, Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy thế mạnh đa dạng để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, đóng góp tích cực hơn vào giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hình thành trật tự quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ba định hướng ưu tiên.

tong bi thu, chu tich nuoc neu 3 uu tien chien luoc tai hoi nghi cap cao phap ngu hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong đó, tiếp tục củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột. Các thiết chế Pháp ngữ và các thành viên cần đẩy mạnh hợp tác trong phòng ngừa xung đột, trung gian hòa giải, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tái thiết hậu xung đột. Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh sáng kiến tổ chức diễn đàn về xây dựng hòa bình. Đồng thời chú trọng đầu tư cho con người và phát triển bao trùm nhằm tạo nền tảng lâu dài cho hòa bình. Bên cạnh các tiến trình chính trị và an ninh, cần đồng thời đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và đào tạo; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế đại dương, chuyển đổi số và chú trọng hỗ trợ các nước đảo nhỏ. Đặc biệt, Cộng đồng Pháp ngữ cần có những đột phá trong trụ cột kinh tế với những chương trình, dự án hợp tác thực chất, phát huy thế mạnh của các thành viên. Cùng với đó cần biến sự đa dạng của Cộng đồng Pháp ngữ thành sức mạnh thông qua các cam kết có trọng tâm, bảo đảm nguồn lực và cơ chế thực hiện. Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) cần xác định rõ các ưu tiên trong Chương trình hợp tác giai đoạn 2027-2030, bám sát nhu cầu thực tiễn và phát huy tối đa tiềm năng, khả năng đóng góp của các thành viên. Trong đó, Cộng đồng Pháp ngữ cần ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trước những vấn đề mới nổi; quan tâm thúc đẩy những đề xuất về phát triển các mạng lưới liên khu vực về đổi mới sáng tạo với sự tham gia của cả Chính phủ, doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu.

tong bi thu, chu tich nuoc neu 3 uu tien chien luoc tai hoi nghi cap cao phap ngu hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, Hội nghị cấp cao lần thứ 20 là dịp để các thành viên không chỉ tái khẳng định những giá trị chung mà còn làm mới quyết tâm chính trị đối với tương lai của Cộng đồng Pháp ngữ. Với tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng và cùng hướng tới lợi ích chung, Cộng đồng Pháp ngữ có thể đóng góp thiết thực hơn vào xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững.

 

Việt Cường- Văn Đỗ/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Lãnh đạo các nước Canada, Rwanda, Armenia, Andorra
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Lãnh đạo các nước Canada, Rwanda, Armenia, Andorra

VOV.VN - Nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Andorra Xavier Espot Zamora, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Cộng hòa Rwanda Paul Kagame. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Lãnh đạo các nước Canada, Rwanda, Armenia, Andorra

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Lãnh đạo các nước Canada, Rwanda, Armenia, Andorra

VOV.VN - Nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Andorra Xavier Espot Zamora, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Cộng hòa Rwanda Paul Kagame. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên toàn thể bàn tròn Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên toàn thể bàn tròn Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ

Tiếp tục chương trình Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), sáng 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên toàn thể bàn tròn Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên toàn thể bàn tròn Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ

Tiếp tục chương trình Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), sáng 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị.

Chuyên gia Trung Quốc: Các bên đặt nhiều kỳ vọng vào APEC Việt Nam 2027
Chuyên gia Trung Quốc: Các bên đặt nhiều kỳ vọng vào APEC Việt Nam 2027

VOV.VN - GS.Triệu Vệ Hoa nhấn mạnh việc trở thành chủ nhà APEC trong năm tới đã cho thấy vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chuyên gia Trung Quốc: Các bên đặt nhiều kỳ vọng vào APEC Việt Nam 2027

Chuyên gia Trung Quốc: Các bên đặt nhiều kỳ vọng vào APEC Việt Nam 2027

VOV.VN - GS.Triệu Vệ Hoa nhấn mạnh việc trở thành chủ nhà APEC trong năm tới đã cho thấy vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội