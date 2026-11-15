English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Chủ Nhật, 12:52, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đã diễn ra Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và ổn định bền vững”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên khai mạc Hội nghị. 

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện gần 90 quốc gia, trong đó có 25 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, cùng đại diện các thể chế Pháp ngữ, tổ chức quốc tế và khu vực.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo nhấn mạnh ý nghĩa và tính thời sự của chủ đề hội nghị trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Tổng Thư ký khẳng định cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình, không chỉ là không gian chung về ngôn ngữ, văn hóa mà còn là diễn đàn thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia, qua đó đóng góp thiết thực vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong phòng ngừa, giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và thịnh vượng chung. Tổng Thư ký thông tin về nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, hội nhập việc làm, trong đó có việc triển khai cổng thông tin hỗ trợ thanh niên Pháp ngữ từ năm 2027.

tong bi thu, chu tich nuoc tham du khai mac hoi nghi cap cao phap ngu lan thu 20 hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ đón.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ vinh dự khi Campuchia được lựa chọn đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ  20, đưa Hội nghị cấp cao trở lại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, sau Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội, coi đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Campuchia và Cộng đồng Pháp ngữ, kêu gọi các nước biến những cam kết chính trị thành những hành động cụ thể để thúc đẩy đối thoại, hợp tác.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định cam kết mạnh mẽ của Campuchia đối với mục tiêu và giá trị chung của Pháp ngữ, đồng thời đề xuất ba sáng kiến cụ thể: xây dựng một mạng lưới Pháp ngữ về phòng ngừa xung đột và hòa giải; triển khai chương trình Pháp ngữ về trí tuệ nhân tạo, kết nối các trường đại học; thành lập Trung tâm hợp tác kinh tế Pháp ngữ tại Phnom Penh để kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp ngữ.

tong bi thu, chu tich nuoc tham du khai mac hoi nghi cap cao phap ngu lan thu 20 hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Pháp ngữ trong bối cảnh quốc tế hiện nay, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Tổng thống Pháp khẳng định vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy đối thoại, hòa giải, thúc đẩy đa dạng văn hóa, giao lưu nhân dân, đề nghị củng cố đoàn kết nội khối, xây dựng đồng thuận, tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo, đổi mới sáng tạo, thương mại, đầu tư, kinh doanh trong không gian Pháp ngữ. Tổng thống Pháp đánh giá cao việc Campuchia tiếp tục triển khai Sáng kiến FrancoTech - Diễn đàn Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo.

tong bi thu, chu tich nuoc tham du khai mac hoi nghi cap cao phap ngu lan thu 20 hinh anh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung cùng các đoàn.

Hội nghị cấp cao lần thứ 20 diễn ra trong hai ngày 15-16/11/2026. Ngoài phiên thảo luận chung về chủ đề hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ có phiên họp kín về chủ đề “Củng cố hòa bình: cùng chung tay, phát huy thế mạnh đa dạng của Pháp ngữ”. Hội nghị cũng sẽ xem xét việc kết nạp thành viên mới, thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động và định hướng phát triển của OIF, đồng thời tiến hành bầu Tổng Thư ký Pháp ngữ nhiệm kỳ 2027-2030. Bên lề hội nghị, còn có các hoạt động FrancoTech - Diễn đàn Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo, Làng văn hóa Pháp ngữ và diễn đàn các chủ doanh nghiệp Pháp ngữ, Hội nghị các Trường đại học thành viên Pháp ngữ châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Cường-Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Chiều 14/11, tại Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, trao đổi về việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Chiều 14/11, tại Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, trao đổi về việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

VOV.VN - Chiều 14/11, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

VOV.VN - Chiều 14/11, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội