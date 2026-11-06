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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam trình Quốc thư

Thứ Sáu, 21:20, 06/11/2026
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VOV.VN - Chiều 6/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ các nước Luxembourg, Benin, Mauritania, Guinea, Lithuania, Botswana, Maldives, Kyrgyzstan, Jordan và Estonia tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ người đại diện ngoại giao cao nhất tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, năm 2026 đánh dấu chặng đường lịch sử 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 81 năm lập nước và 40 năm Đổi mới. Từ một đất nước trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia hòa bình, thống nhất, độc lập, tự chủ, có nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và ngày càng khẳng định vị thế trong chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

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Đại sứ Cộng hòa Estonia trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư cho biết: “Có được sự phát triển như ngày nay, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất  và xây dựng, phát triển đất nước. Chúng tôi cũng rất vui mừng chứng kiến những thành tựu mà các nước đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn cùng các nước tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lịch sử, hợp tác nhiều mặt lên tầm cao mới, cả trên bình diện song phương và đa phương, trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, cùng chia sẻ, cùng phát triển”.

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Đại sứ Cộng hòa Kyrgyzstan trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với hai mục tiêu “Một trăm năm”: đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt hai con số, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển bứt phá tiếp theo.

Việt Nam đã xác lập một mô hình phát triển tự chủ, tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; lấy con người làm trung tâm, để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển một cách thực chất; lấy tri thức, giáo dục là quốc sách hàng đầu; lấy khoa học - công nghệ mũi nhọn, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển và kết nối hạ tầng chiến lược làm các động lực then chốt để tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển trong kỷ nguyên mới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định trên mọi chặng đường phát triển trước đây và sắp tới, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiệu quả thực chất, cùng có lợi, cùng đồng hành phát triển với các quốc gia và đối tác quốc tế; kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Botswana
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các Đại sứ

Để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ cùng thúc đẩy một số mặt hợp tác, tiếp tục củng cố nền tảng chính trị vững chắc, tăng cường tin cậy chính trị, trên cơ sở những giá trị chung, lợi ích tương đồng và tầm nhìn dài hạn về phát triển, làm cơ sở để quan hệ hợp tác phát triển ổn định, bền vững; thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trên kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân, địa phương, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương vì một thế giới gắn kết. Mọi quốc gia cần chung tay giải quyết các vấn đề, thách thức chung ở cả cấp độ toàn cầu và khu vực, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững ở mọi khu vực trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các Đại sứ, với kinh nghiệm dày dặn và uy tín của mình, sẽ tích cực đóng góp vào việc hiện thực hóa những phương hướng hợp tác; khẳng định Chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi, sẵn sàng hỗ trợ để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hiến pháp phải được tôn trọng và thực hiện nghiêm

VOV.VN - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết kế thừa, phát huy những giá trị nền tảng lập hiến, gắn độc lập dân tộc với quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Việt Cường/VOV
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