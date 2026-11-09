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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Thứ Hai, 20:56, 09/11/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước và tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 9/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Obuchi Yuko cùng 20 thành viên trong ban lãnh đạo chủ chốt của Liên minh, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản Takebe Arata và các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước và tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp và đóng góp quý báu của các thế hệ lãnh đạo, thành viên Liên minh, đặc biệt là nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Nikai Toshihiro và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Takebe Tsutomu đối với sự phát triển của quan hệ hai nước trong nhiều thập kỷ qua.

tong bi thu, chu tich nuoc tiep chu tich lien minh nghi si huu nghi nhat - viet hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của bà Obuchi Yuko, Liên minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị, không ngừng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Liên minh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy trao đổi đoàn giữa lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan chuyên môn và nghị sĩ hai nước, nhất là nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện thể chế; đồng thời quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp tác địa phương trên tinh thần mới về đồng hành, đồng kiến tạo giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn các nghị sĩ Nhật Bản tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Obuchi Yuko và các vị Bộ trưởng, thành viên chủ chốt của Liên minh nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản lần đầu tiên trên cương vị mới, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Bà Obuchi đánh giá cao và ấn tượng về sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong thời gian qua. Cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Lãnh đạo Việt Nam dành cho các đoàn viên của Liên minh trong các chuyến thăm Việt Nam những năm gần đây, bà Obuchi khẳng định Liên minh sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu nghị viện, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, nỗ lực hết sức để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới thông qua thúc đẩy hợp tác kinh tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư, nguồn nhân lực, giao lưu địa phương và nhân dân.

Các thành viên Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt cũng hoan nghênh và đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Triển lãm Làm vườn Quốc tế 2027; bày tỏ sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau như kinh tế, thương mại, hợp tác nông nghiệp, chế biến và xuất khẩu nông sản, hợp tác an ninh mạng....; mong muốn tăng cường giao lưu, trao đổi với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, qua đó đóng góp chung cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Việt Cường-Tuấn Nhật/VOV
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