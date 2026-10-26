English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng MIU Cộng hòa Dominica

Thứ Hai, 21:30, 26/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 26/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominica.

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Cộng hòa Dominica do đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 25 - 29/10/2026. Chiều 26/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng MIU.

tong bi thu, chu tich nuoc tiep Doan dai bieu cap cao Dang miu cong hoa dominica hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Dominicana

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng Bí thư Miguel Mejia thăm lại Việt Nam; đánh giá cao kết quả tích cực trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua; trân trọng cảm ơn tình cảm đoàn kết và sự hỗ trợ quý báu của Đảng MIU và cá nhân Tổng Bí thư Miguel Mejia dành cho Đảng và nhân dân Việt Nam và các lãnh đạo tiền bối của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Miguel Mejia và Đảng MIU trong việc tôn tạo và gìn giữ công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Santo Domingo, cũng như sự hỗ trợ hiệu quả thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica.

Khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cộng hòa Dominica, với Đảng MIU và các lực lượng chính trị ở Cộng hòa Dominica, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Đảng triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028; góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là về thương mại, đầu tư, du lịch và nông nghiệp; đề nghị Tổng Bí thư Miguel Mejia và MIU tiếp tục quan tâm, là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cộng hòa Dominica cũng như doanh nghiệp Dominica kết nối với thị trường, doanh nghiệp Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời hỏi thăm chân thành tới Tổng thống Abinader Corona.

tong bi thu, chu tich nuoc tiep Doan dai bieu cap cao Dang miu cong hoa dominica hinh anh 2
Toàn cảnh buổi tiếp

Vinh dự và vui mừng trở lại thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Miguel Mejia bày tỏ tin tưởng rằng với tầm nhìn phát triển mới, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu sẽ giành nhiều thắng lợi quan trọng, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Miguel Mejia khẳng định Đảng MIU luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp triển khai hiệu quả, toàn diện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường quan hệ Cộng hòa Dominica - Việt Nam trên các kênh, các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh, bền vững và thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới. Đồng chí Miguel Mejia cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc các lực lượng cánh tả, tiến bộ tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều biến động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Miguel Mejia nhất trí tăng cường hơn nữa phối hợp trong thúc đẩy trao đổi đoàn và đối thoại chính trị ở các cấp giữa hai Đảng, hai nước; củng cố hiểu biết và tin cậy chính trị giữa Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất, các chính đảng quan trọng ở Cộng hòa Dominica và Đảng Cộng sản Việt Nam; phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền và tại các diễn đàn đa phương chính đảng.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

VOV.VN - Chiều 26/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

VOV.VN - Chiều 26/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Bỉ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Bỉ

VOV.VN - Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Bỉ

VOV.VN - Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, sáng 24/10 (giờ địa phương), tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, sáng 24/10 (giờ địa phương), tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội