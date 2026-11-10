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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt

Thứ Ba, 14:54, 10/11/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt và Thống đốc một số địa phương của Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt; bà Koike Yuriko, Thống đốc Tokyo; ông Hanazumi Hideyo, Thống đốc tỉnh Niigata; ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi; ông Ichimi Katsuyuki, Thống đốc tỉnh Mie; ông Miyazaki Izumi, Thống đốc tỉnh Wakayama. 

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và phồn vinh tại châu Á và thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, thực chất trên nhiều lĩnh vực; nhấn mạnh Nhật Bản tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam với sự tin cậy chính trị cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng những tình cảm tốt đẹp, chân thành của nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và Thống đốc các địa phương của Nhật Bản đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và các Thống đốc, chính quyền các địa phương của Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp nền tảng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và phồn vinh tại châu Á và thế giới giữa Việt Nam - Nhật Bản.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt 

Hoan nghênh hoạt động hợp tác giữa các địa phương hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, thời gian qua Việt Nam đã sắp xếp đơn vị hành chính, giúp tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng; tạo thuận lợi phát huy nguồn lực đất đai, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực và thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao quản lý Nhà nước. Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã), đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, sẽ góp phần tạo ra những chuyển biến lớn trong liên kết và hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Phát biểu tại cuộc tiếp, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt và Thống đốc một số địa phương của Nhật Bản chào mừng chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đánh giá cao việc hai bên ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện, hiệu quả hơn.

Bày tỏ khâm phục về sự đổi mới, chính sách phát triển đúng đắn và sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và Thống đốc các địa phương Nhật Bản mong muốn có nhiều doanh nghiệp tại các địa phương hợp tác đầu tư mang lại lợi ích cho nhân hai nước, đồng thời mong muốn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với thiên tai; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác như: hợp tác du lịch, hợp tác phát triển công nghệ trong nông nghiệp; lao động, nông nghiệp, khoa học công nghệ, năng lượng, giao lưu các địa phươn và nhân dân trong thời gian tới.

 Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và Thống đốc một số địa phương của Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam, trong lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, đô thị thông minh…; khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế tạo, năng lượng sạch, hạ tầng và logistics; tăng cường hợp tác đào tạo, tiếp nhận lao động, kỹ sư và nhân lực chất lượng cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhằm đưa Năm Du lịch Việt - Nhật 2027 trở thành dấu mốc và thành công, cần đẩy mạnh giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác du lịch, kết nối thế hệ trẻ, góp phần củng cố nền tảng hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai nước; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các địa phương của Nhật Bản hợp tác, đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11, theo giờ địa phương, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lần lượt tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru; nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio; nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Phó chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), Aso Taro. 

Việt Cường-Tuấn Nhật/VOV
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