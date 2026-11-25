Tại Hội nghị, cử tri đồng tình và đánh giá cao những quyết sách Quốc hội tại kỳ họp thứ hai vừa qua trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Cử tri cho rằng đây là những chủ trương có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời cử tri đã trao đổi, nêu một số kiến nghị cụ thể liên quan đến các lĩnh vực như: Việc triển khai chính sách trợ cấp hưu trí xã hội của người cao tuổi tại khu vực đô thị, tiến độ triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cơ chế, chính sách đối với cán bộ Đoàn ở cấp xã, phường và đội ngũ Bí thư Chi đoàn tổ dân phố, cơ chế khai thác tài sản công, nhà đất, thiết chế văn hóa, không gian công cộng phục vụ hoạt động sáng tạo, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Liên quan đến vấn đề người cao tuổi được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, vẫn còn một bộ phận người cao tuổi không có lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định, cử tri Lê Cao Bằng, phường Hoàn Kiếm cho biết, bên cạnh người cao tuổi đã được thụ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, vẫn còn một bộ phận người cao tuổi không có lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống chủ yếu dựa vào con cháu hoặc phải tiếp tục lao động để trang trải sinh hoạt. Đặc biệt, có những người từ 70 tuổi cho đến dưới 75 tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cử tri Lê Cao Bằng kiến nghị: “Thứ nhất, đề nghị Quốc hội quan tâm giám sát, đánh giá việc triển khai chính sách trợ cấp hưu trí xã hội trong thực tiễn, nhất là khả năng tiếp cận chính sách của người cao tuổi tại các đô thị, nơi có những đặc thù về điều kiện sinh sống, chi phí sinh hoạt và mức độ an sinh xã hội. Thứ hai, đề nghị Quốc hội kiến nghị với Chính phủ nghiên cứu, đánh giá tác động và đề xuất lộ trình mở rộng đối tượng thụ hưởng, trong đó xem xét nhóm người từ đủ 70 cho đến dưới 75 tuổi không có lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định, có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc xem xét cần có tiêu chí cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng và đúng nhu cầu”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với Hà Nội, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đối với những người bị thương trong vụ cháy nổ tại đường Nguyễn Văn Tuyết ngày hôm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hà Nội sớm ổn định cuộc sống, nơi ăn, nơi ở, nơi sinh hoạt cho bà con, nhân dân và tiếp tục kiểm tra, đảm bảo an toàn các khu dân cư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, kỳ họp thứ hai diễn ra vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Ngay từ bản Hiến pháp ấy, quyền lực nhà nước đã được xác định thuộc về Nhân dân. Người đại biểu hôm nay thực hiện trách nhiệm trước dân cả khi biểu quyết một đạo luật và khi theo đuổi một kiến nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Quốc hội đã chất vấn về tài chính và khoa học công nghệ, đã xem xét kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Sau chất vấn, bà con có quyền biết những điều đã hứa được thực hiện đến đâu. Một việc cử tri phải nêu qua nhiều kỳ thì đại biểu phải tìm cho ra nguyên nhân. Có việc phải đôn đốc cơ quan thực hiện, có việc chính Quốc hội phải xem lại quy định mình đã ban hành.

Toàn cảnh hội nghị.

Liên quan đến nội dung cử tri Lê Cao Bằng kiến nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: “Ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Đề nghị Thành phố rà soát ngay, hỗ trợ theo thẩm quyền và chuẩn bị thi hành các quy định mới khi Luật có hiệu lực. Đoàn sẽ có kiến nghị Chính phủ đánh giá việc thực hiện chính sách ở đô thị, tính cả chi phí sinh hoạt và khả năng ngân sách khi đề xuất lộ trình mở rộng diện hưởng, giảm dần tuổi hưởng trợ cấp”.

Về tiến độ thực hiện dự đường sắt cao tốc Bắc - Nam, cử tri Nguyễn Văn Phú, phường Đống Đa nêu ý kiến: “Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam là công trình có ý nghĩa chiến lược lâu dài, không chỉ góp phần hiện đại hóa hệ thống giao thông quốc gia, giảm áp lực đối với vận tải đường bộ và hàng không, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, đây là dự án có quy mô đầu tư rất lớn, yêu cầu về nguồn nhân lực, tài chính, công nghệ, giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện và quản lý vận hành. Vì vậy, đề nghị cho biết có những giải pháp gì để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, sớm đưa công trình vào khai thác, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước".

Đại biểu Quốc hội Hà Nội báo cáo kết quả kỳ họp.

Về nội dung này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay: “Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư năm 2024. Ngày 6/11 vừa qua, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã mở hồ sơ đề xuất gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngay từ bước chuẩn bị, Chính phủ cần tính kỹ nguồn vốn theo từng giai đoạn, gắn lựa chọn công nghệ với đào tạo đội ngũ trong nước để sau này chúng ta tự vận hành, bảo trì được tuyến đường. Hà Nội phải sớm chuẩn bị mặt bằng, thông tin cho các hộ có đất dự kiến thu hồi về phương án và tiến độ để bà con thu xếp cuộc sống. Cũng phải tính từ bây giờ hành khách xuống ga Ngọc Hồi sẽ đi tiếp bằng phương tiện gì”.

Về cơ chế, chính sách đối với đoàn viên, cử tri Phạm Phương Chi, phường Ô Chợ Dừa cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, địa bàn quản lý của nhiều phường rộng hơn, dân số đông hơn, số lượng đoàn viên và tổ chức đoàn trực thuộc cũng lớn hơn. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đoàn còn mỏng, phải đảm nhiệm đồng thời nhiều lĩnh vực, từ công tác thanh niên, thiếu nhi, chuyển đổi số đến các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy: thanh niên được kỳ vọng là lực lượng tiên phong trong nhiều nhiệm vụ mới, nhưng cơ chế, chính sách và nguồn lực để thanh niên phát huy vai trò đôi khi chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Cử tri Hà Nội phát biểu ý kiến.

“Từ thực tiễn đó, chúng tôi mong muốn Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp đối với cán bộ đoàn ở cấp xã, phường và đội ngũ bí thư chi đoàn tổ dân phố, nhất là chế độ phụ cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ, quy hoạch, đào tạo và tạo nguồn cán bộ trẻ. Chúng tôi cho rằng, đầu tư cho cán bộ đoàn cơ sở không đơn thuần là đầu tư cho một tổ chức mà chính là đầu tư cho đội ngũ cán bộ kế cận của hệ thống chính trị”, cử tri Phạm Phương Chi bày tỏ.

Về nội dung này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ: “Ở phường Ô Chợ Dừa, có những bí thư chi đoàn ban ngày đi học, đi làm, ngoài giờ lại giúp các bác lớn tuổi làm thủ tục. Tôi rất trân trọng tinh thần ấy. Sau sắp xếp, địa bàn rộng hơn, số đoàn viên đông hơn, công việc cũng nhiều hơn. Thành phố và Thành đoàn cần xem xét chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là với bí thư chi đoàn tổ dân phố. Cũng nên tin tưởng giao cho các bạn chủ trì những việc có ích cho khu dân cư. Qua cách một bạn trẻ nhận việc, vận động được bà con cùng làm và làm đến cùng, chúng ta sẽ biết nên bồi dưỡng, giao thêm trách nhiệm cho ai”.

Cử tri Hà Nội phát biểu ý kiến.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị thành phố Hà Nội phát triển phải mở thêm cơ hội cho các địa phương trong vùng. Đồng thời phải đóng góp nhiều hơn vào sức cạnh tranh của đất nước bằng tri thức, công nghệ và sức sáng tạo của người Việt Nam. Đặc biệt, mỗi bước phát triển của Thủ đô phải nâng chất lượng sống của người dân và gìn giữ những giá trị làm nên Hà Nội. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngay từ khi duyệt quy hoạch khu dân cư mới, phải dành đất cho trường học, trạm y tế và sân chơi. Người dân ngoại thành cũng cần những dịch vụ thiết yếu có chất lượng ngay nơi mình sống. Với người cao tuổi mắc bệnh mạn tính, đó là được theo dõi sức khỏe và nhận thuốc gần nơi ở khi đủ điều kiện chuyên môn.

Với kiến nghị của cử tri phường Hoàn Kiếm, đề nghị nơi tái định cư phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, một gia đình nhiều thế hệ ở phố cổ có thể rất cần chỗ ở rộng rãi, an toàn hơn, nhưng cũng đang sống nhờ cửa hàng nhỏ ở tầng dưới. Thành phố phải hiểu cả 2 điều ấy để bàn phương án với dân khi chỉnh trang khu phố cũ. Với nhà ở xã hội, bà con cần được biết tiêu chí xét chọn, khả năng thuê hoặc thuê mua với thu nhập của mình, quãng đường từ nơi ở mới đến chỗ làm và trường học của con.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong bà con tiếp tục nói thẳng về những điều mình gặp hằng ngày. Khi thực tế ở khu dân cư còn khác với điều cơ quan báo cáo, chính bà con giúp đại biểu biết phải trở lại đâu, gặp ai để hiểu cho đúng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong bà con tiếp tục giám sát những việc mỗi đại biểu đã hứa từ khi ứng cử. Để lần tới gặp lại, đại biểu có trách nhiệm báo cáo với bà con kết quả những việc đã nhận hôm nay.