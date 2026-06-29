Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa

Cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29/6/1946, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh. Từ đó, ngày 29/6 trở thành ngày truyền thống và mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sự sáng tạo, thông minh của cán bộ, chiến sĩ Pháo binh đã được lịch sử dân tộc ta ghi nhận như một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh cách mạng, đó là: Tháo pháo xuôi bè, vượt thác; cơ động pháo, xe kéo bằng sức người trên địa hình rừng núi hiểm trở. Hình ảnh Bộ đội Pháo binh kéo pháo vào, kéo pháo ra, rồi lại kéo pháo vào mà vẫn bảo đảm được yếu tố bí mật, bất ngờ trong thế trận vô cùng hiểm hóc, kịp thời chi viện hỏa lực cho bộ binh, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là tiêu biểu cho bản lĩnh, ý chí chiến đấu kiên cường và dũng cảm của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng Bộ đội Pháo binh - Tên lửa

Trong thời kỳ đổi mới, trước bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có những diễn biến mới, phức tạp; các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta, bộ đội Pháo binh - Tên lửa luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng lực lượng pháo binh - tên lửa toàn quân tinh, gọn, mạnh; thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ SSCĐ, Huấn luyện, giáo dục đào tạo; chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa được nâng lên; tham gia các cuộc diễn tập hiệp đồng quân binh chủng và diễn tập các cấp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng Bộ đội Pháo binh - Tên lửa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa và chia sẻ: Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã viết nên truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” rất đỗi tự hào của Bộ đội Pháo binh anh hùng mà Bác Hồ kính yêu khen tặng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tư duy chủ động chiến lược trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trên cơ sở Binh chủng Pháo binh vào tháng 8/2025. Đây là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn mới về xây dựng sức mạnh của Quân đội trong điều kiện mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ Lễ chào cờ

Chính vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, toàn lực lượng Pháo binh - Tên lửa tập trung thực hiện thật tốt 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; phải thực hiện thật tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; xây dựng chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững. Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo: “Hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận Pháo binh - Tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Hiện đại không chỉ là có vũ khí mới, mà là có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, chỉ huy hiện đại, huấn luyện hiện đại, hậu cần - kỹ thuật hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại. Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cần chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, tổ chức biên chế, phương án tác chiến, cơ cấu hỏa lực nhiều tầng, nhiều lớp; kết hợp hợp lý giữa pháo binh truyền thống và tên lửa hiện đại, hỏa lực gần và hỏa lực xa, hỏa lực diện và hỏa lực chính xác, lực lượng thường trực, dự bị động viên và khu vực phòng thủ. Tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam; mạnh nhưng bền, cơ động, an toàn; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng”.

Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục - đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến Pháo binh - Tên lửa Việt Nam; rút ngắn chu trình phát hiện mục tiêu - xử lý thông tin - quyết định hỏa lực - khai hỏa - cơ động - ngụy trang - đánh giá kết quả. Phải huấn luyện “bắn giỏi” đi liền với “ẩn giấu giỏi”, “cơ động giỏi”, “bảo toàn giỏi”, “đánh tiếp giỏi”. Tiếp tục phát triển nghệ thuật tác chiến trên nền tảng chiến tranh nhân dân, với tư duy và phương tiện mới: Phân tán lực lượng nhưng tập trung hiệu quả; phân tán trận địa nhưng tập trung dữ liệu; phân tán phương tiện nhưng thống nhất chỉ huy; tập trung đòn đánh vào mục tiêu trọng yếu, đúng thời cơ.

“Đẩy mạnh làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí trang bị, nâng cao năng lực hậu cần - kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng. Hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên trinh sát, chỉ huy hỏa lực, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa phù hợp, đạn chính xác, mô phỏng huấn luyện. Vũ khí hiện đại không thể tách khỏi hậu cần - kỹ thuật hiện đại.

Phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cần - kỹ thuật phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, vật tư, mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt; quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tiếp tục phát huy giá trị cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đoàn kết thống nhất trong toàn lực lượng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị mới thành lập, đơn vị làm nhiệm vụ khó khăn, độc hại, nguy hiểm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái, ngại khó, ngại đổi mới, vi phạm kỷ luật, mất an toàn, lộ lọt bí mật. Đồng thời, phải tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố thế trận lòng dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân.