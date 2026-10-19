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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Đan Mạch

Thứ Hai, 18:33, 19/10/2026
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VOV.VN - Sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Đan Mạch theo lời mời của Nhà Vua Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Đan Mạch được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Copenhagen. Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu chủ trì lễ đón.

Khi chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Copenhagen, Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Trong tiếng nhạc chào mừng, Nhà vua Đan Mạch mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến tới vị trí danh dự. Quân nhạc Đội cận vệ Hoàng gia cử quốc thiều Việt Nam.

Sau khi thực hiện nghi thức chào cờ, Trưởng Nghi lễ Hoàng gia mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch cùng duyệt đội danh dự và giới thiệu quan chức hai bên.

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Nhà vua Đan Mạch chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Đan Mạch

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm ở thủ đô Copenhagen.

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cũng là nơi có phong trào nhân dân ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc ta. Trải qua những năm tháng lịch sử, quan hệ hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Ngày nay, Đan Mạch đã trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời nổi bật trong các đối tác Bắc Âu về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Các dự án của nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch, đặc biệt là trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Việt Nam tới Đan Mạch và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước duy nhất mà Đan Mạch đón trong năm 2026. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự

Chuyến thăm góp phần tạo đột phá, nâng tầm quan hệ hai nước xứng với tầm mức chiến lược hợp tác trong kỷ nguyên phát triển mới, đưa hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu với một đối tác Bắc Âu. Chuyến thăm sẽ tạo nền tảng mới cho hợp tác thương mại - đầu tư song phương, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang Bắc Âu và EU, nâng kim ngạch thương mại song phương và thúc đẩy thêm nhiều dự án đầu tư quy mô lớn của Đan Mạch tại Việt Nam. Chuyến thăm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên tầm cao mới.

Việt Cường/VOV
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