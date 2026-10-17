English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Tổng thống Thụy Sĩ

Thứ Bảy, 22:37, 17/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 17/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Thụy Sĩ có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước cùng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua và mở ra những triển vọng mới cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, nhắc đến Thụy Sĩ, người Việt Nam luôn nghĩ đến một đất nước yên bình, hiền hòa bên dãy núi Alps, một quốc gia phát triển có nền khoa học, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới; một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhân ái và giàu tinh thần tương trợ.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chu tri chieu dai tong thong thuy si hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại chiêu đãi

Đặc biệt, có một địa danh trên đất nước Thụy Sĩ đã đi vào ký ức của dân tộc Việt Nam, đó là thành phố Geneva. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Hiệp định Geneva năm 1954 đã ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Cùng với Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva đã đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, với người Việt Nam, Geneva luôn gợi nhớ đến một khát vọng sâu xa được sống trong hòa bình và được tự quyết định tương lai của mình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ đã bền bỉ vun đắp tình hữu nghị, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Những thành quả về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và giao lưu nhân dân trong hơn nửa thế kỷ qua đã đưa quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ ngày càng đi vào chiều sâu.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chu tri chieu dai tong thong thuy si hinh anh 2
Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại chiêu đãi

Đặc biệt, việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào tháng 1/2025 đánh dấu bước trưởng thành mới của quan hệ song phương, thể hiện quyết tâm đưa hợp tác hai nước lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu: “Từ nền tảng chính trị và tình cảm tốt đẹp đó, chúng ta có thể tin tưởng vào một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, đem lại lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân hai nước. Việt Nam mong muốn cùng Thụy Sĩ tạo nên những bước tiến mới trong hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; viết nên một chương mới rực rỡ hơn trong quan hệ hợp tác vì sự phát triển của hai nước; cùng nhau đóng góp tích cực hơn cho việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và giải quyết những thách thức chung.

Quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ ngày càng phát triển tốt đẹp thì chúng ta càng thêm điều kiện để đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng trên thế giới. 55 năm quan hệ hữu nghị là nền tảng để chúng ta vững bước, vững tin tiếp bước. Bằng sự chân thành và quyết tâm chung, tôi tin tưởng rằng Việt Nam và Thụy Sĩ sẽ cùng viết nên những trang mới tốt đẹp, tương xứng với tâm huyết của các thế hệ đi trước và khát vọng phát triển của hai dân tộc”.

Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cho biết, hai bên vừa có cuộc hội đàm rất hiệu quả về mối quan hệ đối tác chính trị và kinh tế gắn bó giữa hai nước.

Nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam diễn ra đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Thụy Sĩ cho biết, kể từ năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ đã xây dựng một tình hữu nghị bền chặt, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lòng tin và mối liên kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu: “Ngày mai, chúng ta sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ kinh tế song phương bằng việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) và Việt Nam. Hiệp định này sẽ mở ra những triển vọng mới cho các doanh nghiệp hai nước, đồng thời đưa hai nền kinh tế của chúng ta xích lại gần nhau hơn nữa. Tuy nhiên, những mối quan hệ tốt đẹp không bao giờ tự nhiên mà có. Chúng được vun đắp nhờ sự đóng góp của nhiều chủ thể: chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức và trên hết là nhân dân hai nước”. 

Cũng trong tối 17/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đã tham quan phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và giao lưu với người dân.

Việt Cường-Trọng Phú/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cả nước hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026
Cả nước hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

VOV.VN - Tối 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Cả nước hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Cả nước hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

VOV.VN - Tối 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin

VOV.VN - Chiều 17/10, tại Hà Nội, sau Lễ đón chính thức trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin

VOV.VN - Chiều 17/10, tại Hà Nội, sau Lễ đón chính thức trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội