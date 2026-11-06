English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp về năm APEC 2027

Thứ Sáu, 21:00, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 6/11, Văn phòng Chủ tịch nước đã làm việc với Ủy ban quốc gia APEC nhằm rà soát công tác chuẩn bị năm APEC 2027 tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia APEC 2027; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ngành là Trưởng Ban Thư ký APEC, Trưởng các Tiểu ban, thành viên Uỷ ban Quốc gia và đại diện lãnh đạo các địa phương nơi diễn ra các hoạt động của Năm APEC 2027.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cuộc họp tập trung trao đổi toàn diện về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027, trong đó chú trọng các vấn đề liên quan tới nội dung, cơ sở vật chất, đánh giá cụ thể tiến độ, làm rõ những mặt đã làm được cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chu tri cuoc hop ve nam apec 2027 hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia APEC 2027 Phạm Gia Túc đã trình bày báo cáo tổng thể về tiến độ chuẩn bị cho Năm APEC 2027 trên các mặt nội dung, tuyên truyền - văn hóa, vật chất - hậu cần, an ninh - y tế.

Báo cáo cho biết thời gian qua, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ bám sát tình hình triển khai công tác để kịp thời chỉ đạo, điều phối các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo mọi mặt cho các hoạt động của APEC trong năm 2027 mà đỉnh cao là Tuần lễ cấp cao sẽ diễn ra vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc. Báo cáo khẳng định công tác chuẩn bị mọi mặt đang bám sát lộ trình đề ra tại Đề án tổng thể về tổ chức Năm APEC 2027.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chu tri cuoc hop ve nam apec 2027 hinh anh 2
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc báo cáo tại buổi làm việc

Về nội dung, chủ đề, các ưu tiên và các sáng kiến của Việt Nam đã phản ánh được quan tâm chung của APEC, đồng thời gắn với các định hướng lớn về đối ngoại và phát triển của Việt Nam. Về tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, các công trình, hạng mục phục vụ cho Tuần lễ cấp cao đều đạt tiến độ đề ra; các vướng mắc về hành lang pháp lý đã được tháo gỡ thông qua 03 Nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội. Các mặt công tác khác đều đang được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai. Tới nay, Việt Nam đã sẵn sàng cho việc đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chu tri cuoc hop ve nam apec 2027 hinh anh 3
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực của Ủy ban Quốc gia, các Tiểu ban, các bộ, ngành và địa phương liên quan trong triển khai công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý toàn bộ công tác chuẩn bị phải bám sát chủ trương của Đảng, gắn kết chặt chẽ với các yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với luật pháp quốc tế; thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định rõ chủ đề, các ưu tiên và các sáng kiến trong năm 2027, đề nghị Uỷ ban Quốc gia tiếp tục rà soát, hoàn thiện trên cơ sở tham vấn quốc tế chặt chẽ và bám sát tình hình khu vực. Về cơ sở vật chất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công tác tổ chức cần được chuẩn bị chu đáo trên mọi mặt, tạo được kết quả hợp tác có giá trị, vừa thể hiện sự đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào kiến tạo tương lai chung cho khu vực, vừa gắn với lợi ích phát triển của địa phương, doanh nghiệp và nhân dân.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chu tri cuoc hop ve nam apec 2027 hinh anh 4
Các đại biểu dự buổi làm việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần đảm bảo lễ tân đối ngoại, trang trọng, chu đáo, chuyên nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế và thể hiện bản sắc, lòng hiếu khách của Việt Nam, đặc biệt chú trọng nghi thức đón tiếp các nhà lãnh đạo, chương trình hoạt động, hội nghị, chiêu đãi và các cuộc tiếp xúc cấp cao; bảo đảm chính xác, thống nhất, không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến uy tín quốc gia. Công tác tuyên truyền, văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia, cần được triển khai bài bản, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu bản sắc, tự cường, năng động, sáng tạo và hiếu khách, đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Phải biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chu tri cuoc hop ve nam apec 2027 hinh anh 5
Các đại biểu dự buổi làm việc

Trong bối cảnh thời gian từ nay đến hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2027 không còn nhiều; yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn và bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh chóng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia, các địa phương, đặc biệt là An Giang, tiếp tục tập trung cao độ, cụ thể hóa các định hướng chung thành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, xác định rõ tiến độ, kết quả. Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo việc tiếp nhận vai trò chủ nhà và các hoạt động mở đầu của Năm APEC 2027, tạo sự tin tưởng của các thành viên APEC vào sự sẵn sàng của Việt Nam.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chu tri cuoc hop ve nam apec 2027 hinh anh 6
Toàn cảnh buổi làm việc

 

quoc-hoi-9.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hiến pháp phải được tôn trọng và thực hiện nghiêm

VOV.VN - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết kế thừa, phát huy những giá trị nền tảng lập hiến, gắn độc lập dân tộc với quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhật Bản: Mở ra tầm cao mới trong hợp tác chiến lược
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhật Bản: Mở ra tầm cao mới trong hợp tác chiến lược

VOV.VN - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu kỳ vọng chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra động lực mới cho hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhật Bản: Mở ra tầm cao mới trong hợp tác chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhật Bản: Mở ra tầm cao mới trong hợp tác chiến lược

VOV.VN - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu kỳ vọng chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra động lực mới cho hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Vĩnh Long
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Vĩnh Long

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Ngày hội văn hóa đại đoàn kết tại các khu dân cư cũng là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, giúp thế hệ trẻ trân trọng cội nguồn, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Vĩnh Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Vĩnh Long

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Ngày hội văn hóa đại đoàn kết tại các khu dân cư cũng là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, giúp thế hệ trẻ trân trọng cội nguồn, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

VOV.VN - Ngày 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

VOV.VN - Ngày 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội