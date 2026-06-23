Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp ban chỉ đạo về hoàn thiện thể chế

Tóm tắt

VOV.VN - "Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo không thể chỉ được khẳng định bằng khẩu hiệu mà càng không thể dựa vào bao cấp độc quyền, ưu đãi hành chính hoặc cơ chế xin - cho. Vai trò chủ đạo phải được thể hiện bằng năng lực dẫn dắt...".

