Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về đối ngoại, hội nhập quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số lãnh đạo thành phố trực thuộc Trung ương là thành viên của Ban Chỉ đạo tham dự phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đạt nhiều kết quả, quan trọng, thực chất, đồng thời cho rằng còn có rất nhiều công việc cần làm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động trong khi đó yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là với khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao; đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp

Nhấn mạnh đây là phiên họp để khởi động một cơ chế mới, thống nhất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Phiên họp tập trung thảo luận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; quy chế làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo; dự kiến Chương trình công tác năm 2026; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo cũng như những vấn đề trọng tâm mà Ban Chỉ đạo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trước mắt và lâu dài.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho phiên họp cũng như triển khai đối ngoại, hội nhập quốc tế từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nêu rõ, Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương, nhanh chóng xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, chủ trương quan trọng của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, các chủ trương, đường lối của Đảng đã rất rõ ràng, vấn đề quan trọng là tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định trách nhiệm của Ban Chỉ đạo rất lớn, trong đó Bộ Ngoại giao với tư cách Cơ quan thường trực đóng vai trò đầu mối, nòng cốt.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển và tăng trưởng hai con số, Thủ tướng khẳng định chương trình công tác của Ban Chỉ đạo cần rất ưu tiên việc duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thêm các thị trường mới, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, tự chủ chiến lược của đất nước. Đặt kỳ vọng nhiều vào các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm đối với các Đại sứ, đề nghị nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động đóng góp, tạo kết quả cụ thể, thiết thực, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế triển khai trong thời gian vừa qua, đề nghị trong giai đoạn 2026 - 2030, cần hoàn thiện và ban hành các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động của 3 trụ cột đối ngoại: Đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; cũng như đẩy mạnh phát triển các hình thức ngoại giao; đồng thời, cần tăng cường giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để phù hợp với các luật lệ, chuẩn mực chung và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTA mà Việt Nam là thành viên. Đối với ngoại giao Nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội phát huy các quy chế hợp tác vừa ký kết, tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương của Quốc hội.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao vai trò đầu mối của Bộ Ngoại giao với tư cách là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Đồng chí nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt trong việc mở rộng không gian phát triển của đất nước. Đồng thời, đồng chí khẳng định đối ngoại đảng có vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong việc củng cố tin cậy chính trị, định hướng chiến lược, góp phần củng cố chiều sâu cho quan hệ đối ngoại của đất nước.

Nhấn mạnh, thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các ban, bộ, ngành, địa phương cả nước về tầm quan trọng của đối ngoại Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu cần xây dựng kế hoạch phát triển quan hệ với đảng cầm quyền của các nước và phải có kết quả cụ thể trong đối ngoại Đảng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trình bày các dự thảo văn bản nền tảng phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo cũng như các nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao trong vai trò là Cơ quan Thường trực. Bộ trưởng cho biết công tác hội nhập quốc tế từ khi ban hành Nghị quyết 59 đến nay đã có chuyển biến rõ nét, trở thành một động lực cho phát triển, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng vị thế quốc gia.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong và triển khai nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương trong tham mưu chiến lược, tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của đất nước, trong đó có Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV; tăng cường điều phối liên ngành, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và phối hợp nhịp nhàng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện và đối ngoại của các ban, bộ, ngành, địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Ban Chỉ đạo cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực, vượt thẩm quyền một cơ quan cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Cơ quan Thường trực là Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến tại Phiên họp, hoàn thiện văn bản theo hướng rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế theo dõi, kiểm tra, thiết lập kỷ luật thực thi bằng phương châm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Về nhiệm vụ trước mắt cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần hoàn thiện ngay các văn bản nền tảng để Ban Chỉ đạo vận hành thống nhất, hiệu quả; giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát toà diện việc thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quan trọng; tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 59; chuẩn bị xây dựng Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo phải bắt tay ngay vào việc, quán triệt tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, xây dựng Ban Chỉ đạo thực sự trở thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối thống nhất, đôn đốc quyết liệt, kiểm tra nghiêm minh, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới.