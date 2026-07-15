Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay tại Bắc Ninh (15/07), kỉ niệm 79 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/07/1947-27/07/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - những người có nhiều đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước.