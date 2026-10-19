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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng tại Đan Mạch

Thứ Hai, 18:42, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

Sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng trong pháo đài Kastellet tại Copenhagen.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary của Đan Mạch đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng nằm trong khuôn viên pháo đài Kastellet, thủ đô Copenhagen.

Công trình Đài tưởng niệm Anh hùng thể hiện sự tri ân của nhà nước và nhân dân Đan Mạch đối với những người đã tham gia, cống hiến và hy sinh trong các nhiệm vụ quốc tế kể từ năm 1948.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đặt hoa tại Đài tưởng niệm các hoạt động quốc tế của Đan Mạch từ năm 1948, trong khuôn viên Pháo đài Kastellet ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X đã duyệt Đội danh dự. Sau nghi thức đặt vòng hoa trang trọng trước Đài tưởng niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã hy sinh khi thực hiện các nhiệm vụ quốc tế của Đan Mạch.

Năm 2007, Chính phủ Đan Mạch quyết định xây dựng Đài tưởng niệm Anh hùng nhằm ghi nhận những đóng góp, hy sinh của quân nhân, cảnh sát và nhân viên các cơ quan nhà nước tham gia nhiệm vụ quốc tế kể từ năm 1948.

Đài tưởng niệm Anh hùng khánh thành vào năm 2011, được xây dựng chủ yếu bằng đá granite. Đây là địa điểm tổ chức các hoạt động tưởng niệm, đặt vòng hoa của Hoàng gia, Chính phủ, quân đội Đan Mạch; đồng thời mở cửa cho công chúng tham quan, tưởng nhớ những người đã đóng góp cho các hoạt động hòa bình, an ninh và cứu trợ quốc tế.

Theo TTXVN
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