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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo cần tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_day_manh_ung_dung_tri_tue_nhan_tao_vao_quan_su.m3u8
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Từ khóa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quân sự
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2026-06/tiktok_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_day_manh_ung_dung_tri_tue_nhan_tao_vao_quan_su.m3u8
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